https://ria.ru/20210314/oteli-1601007619.html

Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году

Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году

Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T00:23

2021-03-14T00:23

2021-03-14T00:23

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новости - туризм

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает Tvil.ru.По данным сервиса, путешественники в два раза чаще стали выбирать проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью заехать с животными. Также в 1,5 раза вырос спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. В десятку самых запрашиваемых услуг еще вошли обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.Реже туристы интересуются наличием в гостинице бани или сауны, детской площадки, кабельного ТВ, собственного пляжа, зеленого внутреннего двора, общей кухней, телевизора и кухни в номере. Эти восемь услуг не вошли в десятку. Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.

https://ria.ru/20210109/kazusy-1589515440.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отели, туристы, новости - туризм