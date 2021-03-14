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Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году
Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году
Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T00:23
2021-03-14T00:23
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новости - туризм
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает Tvil.ru.По данным сервиса, путешественники в два раза чаще стали выбирать проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью заехать с животными. Также в 1,5 раза вырос спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. В десятку самых запрашиваемых услуг еще вошли обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.Реже туристы интересуются наличием в гостинице бани или сауны, детской площадки, кабельного ТВ, собственного пляжа, зеленого внутреннего двора, общей кухней, телевизора и кухни в номере. Эти восемь услуг не вошли в десятку. Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.
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353
60
туризм, отели, туристы, новости - туризм

Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году

00:23 14.03.2021
 
© Фото : Barkingham Pet Hotel CaliforniaНомер для собак в отеле Barkingham Pet Hotel в Калифорнии
Номер для собак в отеле Barkingham Pet Hotel в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : Barkingham Pet Hotel California
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает Tvil.ru.
По данным сервиса, путешественники в два раза чаще стали выбирать проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью заехать с животными.
Также в 1,5 раза вырос спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. В десятку самых запрашиваемых услуг еще вошли обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.
Реже туристы интересуются наличием в гостинице бани или сауны, детской площадки, кабельного ТВ, собственного пляжа, зеленого внутреннего двора, общей кухней, телевизора и кухни в номере. Эти восемь услуг не вошли в десятку.
Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.
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