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Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году
Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году
Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T00:23
2021-03-14T00:23
2021-03-14T00:23
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает Tvil.ru.По данным сервиса, путешественники в два раза чаще стали выбирать проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью заехать с животными. Также в 1,5 раза вырос спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. В десятку самых запрашиваемых услуг еще вошли обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.Реже туристы интересуются наличием в гостинице бани или сауны, детской площадки, кабельного ТВ, собственного пляжа, зеленого внутреннего двора, общей кухней, телевизора и кухни в номере. Эти восемь услуг не вошли в десятку. Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.
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туризм, отели, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщает
Tvil.ru.
По данным сервиса, путешественники в два раза чаще стали выбирать проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью заехать с животными.
Также в 1,5 раза вырос спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. В десятку самых запрашиваемых услуг еще вошли обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.
Реже туристы интересуются наличием в гостинице бани или сауны, детской площадки, кабельного ТВ, собственного пляжа, зеленого внутреннего двора, общей кухней, телевизора и кухни в номере. Эти восемь услуг не вошли в десятку.
Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.