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Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает "Вечерняя Москва". РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T10:51

2021-03-14T10:51

2021-03-14T11:09

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает "Вечерняя Москва".Эксперт считает, что в середине апреля доллар укрепит свои позиции и может вырасти до 75–76 рублей. Однако, по мнению Кузнецова, далее произойдет обвал американской валюты почти до 71 рубля.Аналитик подчеркнул, что похожая судьба ждет и евро, стоимость которого в апреле не превысит 85,45 рубля.Отмечается, что рубль продолжает укреплять позиции на фоне роста цен на нефтепродукты, что сыграет на пользу его позициям так же, как и начало налогового периода и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС.Кузнецов заключил, что укреплению рубля продолжают мешать западные санкции. В противном случае, доллар и евро могли бы стоить 67 и 78 рублей соответственно.

https://ria.ru/20210302/dollar-1599532592.html

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2021

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экономика