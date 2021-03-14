В ДНР и ЛНР отвергли обвинения Киева в обстреле позиций силовиков
17:57 14.03.2021 (обновлено: 18:32 14.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Киева в обстреле позиций украинских силовиков.
"Подразделения ДНР ответный огонь по противнику не открывали, однако украинское командование лживо обвинило ДНР в семи нарушениях режима прекращения огня, искусственно создавая недостоверную картину происходящего и нагнетая обстановку. Сведения, опубликованные украинскими пропагандистами, являются дезинформацией и попыткой командования вооруженных формирований Украины сорвать перемирие ", - сказал представитель ведомства.
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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий отверг обвинения украинских силовиков в обстрелах подконтрольных Киеву территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
"Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушениях со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои", - заявил Осадчий журналистам.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.