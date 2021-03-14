https://ria.ru/20210314/obstrel-1601162964.html

В ДНР и ЛНР отвергли обвинения Киева в обстреле позиций силовиков

В ДНР и ЛНР отвергли обвинения Киева в обстреле позиций силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Киева в обстреле позиций украинских силовиков. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:57

2021-03-14T17:57

2021-03-14T18:32

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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украина

в мире

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Киева в обстреле позиций украинских силовиков.Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий отверг обвинения украинских силовиков в обстрелах подконтрольных Киеву территорий у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире