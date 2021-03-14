В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР (бригада "Призрак") на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Молодежное, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки не открывали огонь по территории республики.
" С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92 бригады ВС Украины.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.