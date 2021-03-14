https://ria.ru/20210314/obstrel-1601130506.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Молодежное, заявили в воскресенье РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T10:48

2021-03-14T10:48

2021-03-14T10:48

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Молодежное, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки не открывали огонь по территории республики.Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92 бригады ВС Украины.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210314/voyna-1601115401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/donbass-1601103494.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире