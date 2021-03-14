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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Молодежное, заявили в воскресенье РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:48
2021-03-14T10:48
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Молодежное, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки не открывали огонь по территории республики.Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92 бригады ВС Украины.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210314/voyna-1601115401.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/donbass-1601103494.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

10:48 14.03.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР (бригада "Призрак") на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения
Военнослужащие Народной милиции ЛНР (бригада Призрак) на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Молодежное, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики за предыдущие сутки не открывали огонь по территории республики.
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" С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92 бригады ВС Украины.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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