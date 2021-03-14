Польский эксперт Щенсняк раскрыл обман Украины при покупке газа
02:43 14.03.2021 (обновлено: 07:03 14.03.2021)
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал в статье для Myśl Polska, чем закончилась для простых украинцев попытка Киева "отказаться" от поставок природного газа из России.
"Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали "виртуальный реверс", — пояснил Щенсняк.
По его словам, для этого появился механизм "накручивания счетчика" — небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.
"От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", — утверждает публицист.
Щенсняк заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось "прекрасно зарабатывать на простой схеме".
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