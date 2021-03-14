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Польский эксперт Щенсняк раскрыл обман Украины при покупке газа
Польский эксперт Щенсняк раскрыл обман Украины при покупке газа
Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал в статье для Myśl Polska, чем закончилась для простых украинцев попытка Киева "отказаться"... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T02:43
2021-03-14T07:03
анджей щенсняк
россия
газпром
киев
украина
природный газ
в мире
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Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал в статье для Myśl Polska, чем закончилась для простых украинцев попытка Киева "отказаться" от поставок природного газа из России.Автор напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна "перестала платить по счетам". При этом украинские власти сочли это "политическим шантажом" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".По его словам, для этого появился механизм "накручивания счетчика" — небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.Щенсняк заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось "прекрасно зарабатывать на простой схеме".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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анджей щенсняк, россия, газпром, киев, украина, природный газ, в мире

Польский эксперт Щенсняк раскрыл обман Украины при покупке газа

02:43 14.03.2021 (обновлено: 07:03 14.03.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станции на Украине
Газораспределительная станции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал в статье для Myśl Polska, чем закончилась для простых украинцев попытка Киева "отказаться" от поставок природного газа из России.
Автор напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна "перестала платить по счетам". При этом украинские власти сочли это "политическим шантажом" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".
"Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали "виртуальный реверс", — пояснил Щенсняк.
По его словам, для этого появился механизм "накручивания счетчика" — небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.

"От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", — утверждает публицист.

Щенсняк заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось "прекрасно зарабатывать на простой схеме".
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 08:00
Поздно спохватились: транзит газа через Украину рухнул до минимума
 
Анджей ЩенснякРоссияГазпромКиевУкраинаПриродный газВ мире
 
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