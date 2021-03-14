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Польский эксперт Щенсняк раскрыл обман Украины при покупке газа

Польский эксперт Щенсняк раскрыл обман Украины при покупке газа

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал в статье для Myśl Polska, чем закончилась для простых украинцев попытка Киева "отказаться"... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T02:43

2021-03-14T02:43

2021-03-14T07:03

анджей щенсняк

россия

газпром

киев

украина

природный газ

в мире

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Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал в статье для Myśl Polska, чем закончилась для простых украинцев попытка Киева "отказаться" от поставок природного газа из России.Автор напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна "перестала платить по счетам". При этом украинские власти сочли это "политическим шантажом" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".По его словам, для этого появился механизм "накручивания счетчика" — небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.Щенсняк заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось "прекрасно зарабатывать на простой схеме".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210117/tranzit-1593265157.html

россия

киев

украина

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анджей щенсняк, россия, газпром, киев, украина, природный газ, в мире