Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/nigeriya-1601160736.html
В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников
В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников
Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны,... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T17:28
2021-03-14T17:28
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/101414/61/1014146182_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8bc28ad4c4e2f7473f1b7d9c8222dcbc.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщает газета Punch со ссылкой на местные власти.Нападение произошло в ночь на воскресенье по местному времени в городе Икара. Как сообщил комиссар штата по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван, "предполагаемые разбойники взяли штурмом" школу, пытаясь похитить школьников. Учащиеся применили систему предупреждения об опасности, и представители сил безопасности, находившиеся в этом районе, прибыли на место происшествия. После столкновений напавшие сбежали.В пятницу сообщалось, что вооруженные боевики в результате нападения на колледж в штате Кадуна похитили около 30 учащихся, 180 человек были спасены. В другом нигерийском регионе, штате Нигер, на фоне нападения вооруженных людей на деревню и похищения 19 человек власти приняли решение закрыть все средние школы на две недели.
https://ria.ru/20210228/nigeriya-1599316827.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/101414/61/1014146182_73:0:1817:1308_1920x0_80_0_0_1c12d14e2588e49005c2ee2cbd6ada70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нигерия, в мире

В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников

17:28 14.03.2021
 
© AP Photo / Sunday AlambaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© AP Photo / Sunday Alamba
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщает газета Punch со ссылкой на местные власти.
Нападение произошло в ночь на воскресенье по местному времени в городе Икара. Как сообщил комиссар штата по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван, "предполагаемые разбойники взяли штурмом" школу, пытаясь похитить школьников. Учащиеся применили систему предупреждения об опасности, и представители сил безопасности, находившиеся в этом районе, прибыли на место происшествия. После столкновений напавшие сбежали.

"После подсчетов руководства школы правительство штата Кандуна может подтвердить, что все 307 школьников присутствуют на месте и находятся в безопасности. Попытка похищения была полностью сорвана, и ни одного учащегося ни забрали из школы", - сказал Аруван.

В пятницу сообщалось, что вооруженные боевики в результате нападения на колледж в штате Кадуна похитили около 30 учащихся, 180 человек были спасены. В другом нигерийском регионе, штате Нигер, на фоне нападения вооруженных людей на деревню и похищения 19 человек власти приняли решение закрыть все средние школы на две недели.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 15:18
В Нигерии освободили более 300 похищенных школьниц
 
НигерияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:20В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Лента новостейМолния