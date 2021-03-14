https://ria.ru/20210314/nigeriya-1601160736.html
В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников
В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников
Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны,... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T17:28
2021-03-14T17:28
2021-03-14T17:28
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/101414/61/1014146182_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8bc28ad4c4e2f7473f1b7d9c8222dcbc.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщает газета Punch со ссылкой на местные власти.Нападение произошло в ночь на воскресенье по местному времени в городе Икара. Как сообщил комиссар штата по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван, "предполагаемые разбойники взяли штурмом" школу, пытаясь похитить школьников. Учащиеся применили систему предупреждения об опасности, и представители сил безопасности, находившиеся в этом районе, прибыли на место происшествия. После столкновений напавшие сбежали.В пятницу сообщалось, что вооруженные боевики в результате нападения на колледж в штате Кадуна похитили около 30 учащихся, 180 человек были спасены. В другом нигерийском регионе, штате Нигер, на фоне нападения вооруженных людей на деревню и похищения 19 человек власти приняли решение закрыть все средние школы на две недели.
https://ria.ru/20210228/nigeriya-1599316827.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/101414/61/1014146182_73:0:1817:1308_1920x0_80_0_0_1c12d14e2588e49005c2ee2cbd6ada70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигерия, в мире
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Силы безопасности Нигерии
предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщает газета Punch
со ссылкой на местные власти.
Нападение произошло в ночь на воскресенье по местному времени в городе Икара. Как сообщил комиссар штата по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван, "предполагаемые разбойники взяли штурмом" школу, пытаясь похитить школьников. Учащиеся применили систему предупреждения об опасности, и представители сил безопасности, находившиеся в этом районе, прибыли на место происшествия. После столкновений напавшие сбежали.
"После подсчетов руководства школы правительство штата Кандуна может подтвердить, что все 307 школьников присутствуют на месте и находятся в безопасности. Попытка похищения была полностью сорвана, и ни одного учащегося ни забрали из школы", - сказал Аруван.
В пятницу сообщалось, что вооруженные боевики в результате нападения на колледж в штате Кадуна похитили около 30 учащихся, 180 человек были спасены. В другом нигерийском регионе, штате Нигер, на фоне нападения вооруженных людей на деревню и похищения 19 человек власти приняли решение закрыть все средние школы на две недели.