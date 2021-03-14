https://ria.ru/20210314/nigeriya-1601160736.html

В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников

В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников

Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны,... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:28

2021-03-14T17:28

2021-03-14T17:28

нигерия

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщает газета Punch со ссылкой на местные власти.Нападение произошло в ночь на воскресенье по местному времени в городе Икара. Как сообщил комиссар штата по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван, "предполагаемые разбойники взяли штурмом" школу, пытаясь похитить школьников. Учащиеся применили систему предупреждения об опасности, и представители сил безопасности, находившиеся в этом районе, прибыли на место происшествия. После столкновений напавшие сбежали.В пятницу сообщалось, что вооруженные боевики в результате нападения на колледж в штате Кадуна похитили около 30 учащихся, 180 человек были спасены. В другом нигерийском регионе, штате Нигер, на фоне нападения вооруженных людей на деревню и похищения 19 человек власти приняли решение закрыть все средние школы на две недели.

https://ria.ru/20210228/nigeriya-1599316827.html

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