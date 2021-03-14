https://ria.ru/20210314/nasilie-1601116394.html
Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T02:05
2021-03-14T02:05
2021-03-14T02:05
шоубиз
софья таюрская
россия
little big
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_593714a1aba47f9ca21e9d427fdfab56.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне. По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал "огромный, толстый, большой дяденька". Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями.При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму.
https://ria.ru/20210219/roman-1598187937.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_5c3701a5320a320c0389e8583646f8b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья таюрская, россия, little big
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Солистка группы Little Big Софья Таюрская
в беседе с YouTube
-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне.
По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал "огромный, толстый, большой дяденька". Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями.
"И в этот момент меня парализовало. Я просто лежу парализованная. <…> Я лежу и думаю: когда это все закончится, когда это все закончится. Я не могла вскочить, встать, ударить его, убежать. <…> Ты ничего не можешь сделать, у тебя в голове просто ужас, страх, тебе настолько страшно, что ты не можешь вообще ни слова сказать", — поделилась Таюрская.
При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму.