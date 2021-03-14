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Шоубиз
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Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T02:05
2021-03-14T02:05
шоубиз
софья таюрская
россия
little big
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Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне. По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал "огромный, толстый, большой дяденька". Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями.При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму.
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софья таюрская, россия, little big

Солистка Little Big рассказала о домогательствах

02:05 14.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне.
По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал "огромный, толстый, большой дяденька". Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями.
"И в этот момент меня парализовало. Я просто лежу парализованная. <…> Я лежу и думаю: когда это все закончится, когда это все закончится. Я не могла вскочить, встать, ударить его, убежать. <…> Ты ничего не можешь сделать, у тебя в голове просто ужас, страх, тебе настолько страшно, что ты не можешь вообще ни слова сказать", — поделилась Таюрская.
При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму.
Софья Таюрская и Эльдар Джахаров - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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