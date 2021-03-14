https://ria.ru/20210314/nasilie-1601116394.html

Солистка Little Big рассказала о домогательствах

Солистка Little Big рассказала о домогательствах

Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T02:05

2021-03-14T02:05

2021-03-14T02:05

шоубиз

софья таюрская

россия

little big

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Солистка Little Big пожаловалась на домогательства

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом "Джарахов" рассказала, как пережила домогательства в спа-салоне. По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал "огромный, толстый, большой дяденька". Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями.При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму.

https://ria.ru/20210219/roman-1598187937.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, россия, little big