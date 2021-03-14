https://ria.ru/20210314/nalogi-1601169515.html

Экономист объяснил, зачем налоговикам расширили доступ к банковской тайне

Экономист объяснил, зачем налоговикам расширили доступ к банковской тайне

Кандидат экономических наук Валерий Сенков в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, что получение налоговиками расширенного доступа к банковской тайне поможет... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:32

2021-03-14T19:32

2021-03-14T22:51

россия

банки

налоги

технологии

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кандидат экономических наук Валерий Сенков в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, что получение налоговиками расширенного доступа к банковской тайне поможет решить задачу "обеления" российской экономики.С 17 марта будет расширен перечень доступных налоговикам сведений, составляющих банковскую тайну. Так, банки обяжут предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.Как отметил Сенков, российские предприниматели по большей части не ощутят на себе усиления фискального контроля. Меры, по его словам, направлены прежде всего на то, чтобы снизить количество схем уклонения от уплаты налогов.Также экономист указал на необходимость ужесточения контроля за случаями нелегального решения налоговых вопросов. Наиболее действенной мерой в этом случае, по его мнению, станет повышение финансовой грамотности среди как юридических, так и физических лиц. Сенков подчеркнул, что налогоплательщикам следует быть осведомленными в сферах законодательства и арбитражной практики — это, как отметил он, поможет россиянам отстаивать свою позицию в правовом поле.Опрошенные РИА Новости эксперты также отметили, что нововведение повысит контроль за денежными потоками и людей, и предприятий — не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов.

https://ria.ru/20210314/nalog-1601158986.html

https://ria.ru/20210312/posobiya-1600889012.html

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россия, банки, налоги, технологии, экономика