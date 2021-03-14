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Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне — в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T09:42
2021-03-14T12:26
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне — в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.Расширение перечня доступных налоговикам сведений, составляющих банковскую тайну, прокомментировала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Она напомнила, что до сих пор налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок, а теперь они будут вправе запрашивать информацию и вне таких проверок.Целью нововведения называется повышение контроля за денежными потоками и людей, и предприятий — не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов. "Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", — пояснила Караваева.Нововведение вряд ли приведет к заметному уходу банковских клиентов от безналичных расчетов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.А старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов добавил, что не ждет и существенного перетока юридических лиц в наличные расчеты.
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60
deloitte, эксперт ра, снг, технологии, экономика

Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне

09:42 14.03.2021 (обновлено: 12:26 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне — в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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Расширение перечня доступных налоговикам сведений, составляющих банковскую тайну, прокомментировала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Она напомнила, что до сих пор налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок, а теперь они будут вправе запрашивать информацию и вне таких проверок.
Целью нововведения называется повышение контроля за денежными потоками и людей, и предприятий — не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов.
"Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", — пояснила Караваева.
Нововведение вряд ли приведет к заметному уходу банковских клиентов от безналичных расчетов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал", — сказал старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин.

А старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов добавил, что не ждет и существенного перетока юридических лиц в наличные расчеты.
 
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