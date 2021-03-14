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Рязанский назвал предложение Зюганова о налоге для богатых политическим
Рязанский назвал предложение Зюганова о налоге для богатых политическим
Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-14T20:06
2021-03-15T04:08
россия
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы, обдуманно предлагающего изменить Налоговый кодекс, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.Ранее Зюганов в своем Telegram-канале высказался за введение в России повышенного налога на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей - с формально низкими доходами, но существенным имуществом.Он напомнил, что налоговая политика состоит в создании экономических стимулов и ограничений, и действия государства в этой сфере должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными.Рязанский добавил, что новые налоги в нынешней ситуации должны вводиться крайне аккуратно.
https://ria.ru/20210314/nalog-1601158986.html
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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, экономика

Рязанский назвал предложение Зюганова о налоге для богатых политическим

20:06 14.03.2021 (обновлено: 04:08 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы, обдуманно предлагающего изменить Налоговый кодекс, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее Зюганов в своем Telegram-канале высказался за введение в России повышенного налога на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей - с формально низкими доходами, но существенным имуществом.
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"Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс", - сказал Рязанский.

Он напомнил, что налоговая политика состоит в создании экономических стимулов и ограничений, и действия государства в этой сфере должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными.

"А налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат - это, конечно, заявления из области политики, но никак не экономики и налоговой сферы", - отметил сенатор.

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Рязанский добавил, что новые налоги в нынешней ситуации должны вводиться крайне аккуратно.

"Кроме того, у нас уже есть налог на сверхдоходы, и общество поддержало его введение, поскольку он был просчитан и было определено, что он пойдет на определенную цель - лечение орфанных заболеваний", - напомнил он.

 
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