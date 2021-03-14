https://ria.ru/20210314/nalog-1601172379.html

Рязанский назвал предложение Зюганова о налоге для богатых политическим

Рязанский назвал предложение Зюганова о налоге для богатых политическим

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-14T20:06

2021-03-14T20:06

2021-03-15T04:08

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы, обдуманно предлагающего изменить Налоговый кодекс, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.Ранее Зюганов в своем Telegram-канале высказался за введение в России повышенного налога на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей - с формально низкими доходами, но существенным имуществом.Он напомнил, что налоговая политика состоит в создании экономических стимулов и ограничений, и действия государства в этой сфере должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными.Рязанский добавил, что новые налоги в нынешней ситуации должны вводиться крайне аккуратно.

https://ria.ru/20210314/nalog-1601158986.html

https://ria.ru/20210310/nalog-1600562308.html

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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, экономика