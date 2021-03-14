Профсоюзы призвали активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ

"Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие доходы для существенно более богатых людей. Профсоюзы об этом говорили еще раньше и активнее Зюганова", - сказал Шершуков РИА Новости.