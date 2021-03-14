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Профсоюзы призвали активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ
Профсоюзы призвали активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ
России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T16:11
2021-03-14T16:11
2021-03-14T16:11
александр шершуков
геннадий зюганов
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" россиян. Так он отреагировал на сообщения о новых критериях получения выплаты на детей от трех до семи лет.
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александр шершуков, геннадий зюганов