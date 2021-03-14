https://ria.ru/20210314/myasnikov-1601169762.html

Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком

Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:38

2021-03-14T19:38

2021-03-14T22:56

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс."Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять", — объяснил он. По словам Мясникова, гастроэзофагеальный рефлюкс помимо кашля по ночам может вызывать также боль в горле и осиплость голоса. При этом медик предупредил, что изжоги в такой ситуации может и не быть.

https://ria.ru/20200729/1575122063.html

https://ria.ru/20210313/virus-1601071804.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье, общество