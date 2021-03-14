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Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком
Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T19:38
2021-03-14T19:38
2021-03-14T22:56
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс."Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять", — объяснил он. По словам Мясникова, гастроэзофагеальный рефлюкс помимо кашля по ночам может вызывать также боль в горле и осиплость голоса. При этом медик предупредил, что изжоги в такой ситуации может и не быть.
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александр мясников (врач), здоровье, общество