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Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
При подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек, около 80 ранены, сообщает Ассоциация помощи политическим... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T21:48
2021-03-14T21:52
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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БАНГКОК, 14 мар - РИА Новости. При подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек, около 80 ранены, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).В этот день люди погибли в городах Янгон, Мандалай, Баго, Пхакан и других, сообщает ассоциация в Facebook. На 14 марта с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в Мьянме погибли в столкновениях с силами безопасности 126 человек, говорится в сообщении.По информации АППЗ, общее количество арестованных по стране на настоящий момент составляет 2156. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных лиц, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше.Государственный телеканал Мьянмы MRTV, подконтрольный военным властям, сообщил в воскресенье, что в некоторых местах протестующие применяют оружие против полицейских и военнослужащих, в результате чего в этот день в Янгоне в столкновениях с демонстрантами погибли двое полицейских.Начиная с 28 февраля военные власти Мьянмы начали применять более жесткие методы подавления протестов: помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль полиция и военнослужащие начали чаще применять боевое оружие. Также власти направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, действующих в пограничных штатах страны, в том числе в Ракхайне.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
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РИА Новости
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аун сан су чжи, мьянма, в мире

Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме

21:48 14.03.2021 (обновлено: 21:52 14.03.2021)
 
© STRПротесты в Мьянме
Протесты в Мьянме - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© STR
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БАНГКОК, 14 мар - РИА Новости. При подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек, около 80 ранены, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).
В этот день люди погибли в городах Янгон, Мандалай, Баго, Пхакан и других, сообщает ассоциация в Facebook. На 14 марта с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в Мьянме погибли в столкновениях с силами безопасности 126 человек, говорится в сообщении.
По информации АППЗ, общее количество арестованных по стране на настоящий момент составляет 2156. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных лиц, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше.
Государственный телеканал Мьянмы MRTV, подконтрольный военным властям, сообщил в воскресенье, что в некоторых местах протестующие применяют оружие против полицейских и военнослужащих, в результате чего в этот день в Янгоне в столкновениях с демонстрантами погибли двое полицейских.
Начиная с 28 февраля военные власти Мьянмы начали применять более жесткие методы подавления протестов: помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль полиция и военнослужащие начали чаще применять боевое оружие. Также власти направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, действующих в пограничных штатах страны, в том числе в Ракхайне.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 18:57
Спецпосланник ООН заявила о снайперах на протестах в Мьянме
 
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