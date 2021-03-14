https://ria.ru/20210314/moskva-1601178225.html

В Москве начали обработку тротуаров из-за гололедицы

В Москве начали обработку тротуаров из-за гололедицы

Коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой из-за гололедицы, ведется мониторинг аварийно опасных участков дорог, сообщается в РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T21:57

2021-03-14T21:57

2021-03-14T21:57

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой из-за гололедицы, ведется мониторинг аварийно опасных участков дорог, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.В сообщении уточняется, что с 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидается временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, возможно образование гололедицы."Городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой для исключения скользкости. Ведется непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.Также в местах образования льда проведут выборочную противогололедную обработку.

https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество