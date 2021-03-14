https://ria.ru/20210314/moskva-1601178225.html
В Москве начали обработку тротуаров из-за гололедицы
В Москве начали обработку тротуаров из-за гололедицы
Коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой из-за гололедицы, ведется мониторинг аварийно опасных участков дорог, сообщается в РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T21:57
2021-03-14T21:57
2021-03-14T21:57
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой из-за гололедицы, ведется мониторинг аварийно опасных участков дорог, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.В сообщении уточняется, что с 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидается временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, возможно образование гололедицы."Городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой для исключения скользкости. Ведется непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.Также в местах образования льда проведут выборочную противогололедную обработку.
https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html
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городское хозяйство москвы, москва, общество
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой из-за гололедицы, ведется мониторинг аварийно опасных участков дорог, сообщается в Telegram
-канале Комплекса городского хозяйства Москвы
.
В сообщении уточняется, что с 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидается временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, возможно образование гололедицы.
"Городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой для исключения скользкости. Ведется непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Также в местах образования льда проведут выборочную противогололедную обработку.