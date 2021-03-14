"К теще на блины!" Празднование Масленицы в 2021 году

Масленица — это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины.
Масленица — это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины.
Ее празднование начинается за 56 дней до Пасхи.
В первый день Масленицы отмечается встреча праздника, по городу устраивают народные гуляния.
В первый день Масленицы отмечается встреча праздника, по городу устраивают народные гуляния.
На второй день проходят заигрыши: холостые юноши и девушки присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.
На второй день проходят заигрыши: холостые юноши и девушки присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.
На третий день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.
На третий день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.
Четверг — "Разгуляй". Начиналось празднование широкой Масленицы.
Четверг — "Разгуляй". Начиналось празднование широкой Масленицы.
На пятый день зять приглашает на тещины вечерни, это может быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.
На пятый день зять приглашает на тещины вечерни, это может быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.
На золовкины посиделки в субботу невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.
На золовкины посиделки в субботу невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.
На седьмой день прощения принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И, главное, по церковному обычаю — просить друг у друга прощения.
На седьмой день прощения принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И, главное, по церковному обычаю — просить друг у друга прощения.
Одной из самых популярных игр на Масленицу является взятие снежного городка.
Одной из самых популярных игр на Масленицу является взятие снежного городка.
В Древней Руси Масленицу называли комоедицей — в честь первого блина, который, как известно, всегда комом.
В Древней Руси Масленицу называли комоедицей — в честь первого блина, который, как известно, всегда комом.
На фото: члены клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.
На фото: члены клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.
На Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.
На Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Еще одна популярная забава на Масленицу — кулачные бои. Борются как один на один, так и массово, "стенка на стенку".
Еще одна популярная забава на Масленицу — кулачные бои. Борются как один на один, так и массово, "стенка на стенку".
"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир" — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России.
"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир" — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России.