Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/maslenitsa-1601149372.html
"К теще на блины!" Празднование Масленицы в 2021 году
"К теще на блины!" Празднование Масленицы в 2021 году
РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T17:47
2021-03-14T23:54
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601145528_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_1b9375a7225d56372f9b70904ed18b52.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601145528_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_5636d5374bb506740548bc818f235a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото

"К теще на блины!" Празднование Масленицы в 2021 году

17:47 14.03.2021 (обновлено: 23:54 14.03.2021)
 
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Масленица — это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины.

Участница празднования Масленицы в Долине Лефкадия в Краснодарском крае
1 из 16

Масленица — это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ее празднование начинается за 56 дней до Пасхи.

Проводы Масленицы в регионах России
2 из 16

Ее празднование начинается за 56 дней до Пасхи.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В первый день Масленицы отмечается встреча праздника, по городу устраивают народные гуляния.

Участница народных гуляний лезет по столбу во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
3 из 16

В первый день Масленицы отмечается встреча праздника, по городу устраивают народные гуляния.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На второй день проходят заигрыши: холостые юноши и девушки присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
4 из 16

На второй день проходят заигрыши: холостые юноши и девушки присматриваются друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На третий день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.

Выпекание блинов на праздновании Масленицы в Долине Лефкадия в Краснодарском крае
5 из 16

На третий день теще полагается накрывать стол для зятя и всей родни.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Четверг — "Разгуляй". Начиналось празднование широкой Масленицы.

Участники празднования Масленицы во Владивостоке
6 из 16

Четверг — "Разгуляй". Начиналось празднование широкой Масленицы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На пятый день зять приглашает на тещины вечерни, это может быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.

Девушка с дымовой шашкой на коне во время празднования Масленицы во Владивостоке
7 из 16

На пятый день зять приглашает на тещины вечерни, это может быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На золовкины посиделки в субботу невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.

Участница фаер-шоу выступает на праздновании Масленицы в Долине Лефкадия в Краснодарском крае
8 из 16

На золовкины посиделки в субботу невестка приглашает родню мужа, его сестер с их семьями.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На седьмой день прощения принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И, главное, по церковному обычаю — просить друг у друга прощения.

Посетитель с собакой во время сожжения арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
9 из 16

На седьмой день прощения принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И, главное, по церковному обычаю — просить друг у друга прощения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одной из самых популярных игр на Масленицу является взятие снежного городка.

Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
10 из 16

Одной из самых популярных игр на Масленицу является взятие снежного городка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Древней Руси Масленицу называли комоедицей — в честь первого блина, который, как известно, всегда комом.

Выпекание блинов во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
11 из 16

В Древней Руси Масленицу называли комоедицей — в честь первого блина, который, как известно, всегда комом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На фото: члены клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.

Члены клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске
12 из 16

На фото: члены клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.

Участница празднования Масленицы в Долине Лефкадия в Краснодарском крае
13 из 16

На Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.

Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
14 из 16

На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Еще одна популярная забава на Масленицу — кулачные бои. Борются как один на один, так и массово, "стенка на стенку".

Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
15 из 16

Еще одна популярная забава на Масленицу — кулачные бои. Борются как один на один, так и массово, "стенка на стенку".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир" — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России.

Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
16 из 16

"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир" — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
Фото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:20В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Лента новостейМолния