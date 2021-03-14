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https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601164047.html
Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью
Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью
Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T18:13
2021-03-14T20:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание", — отметил он.Вирусолог подчеркнул, что избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация."Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет", — напомнил он.Аграновский также заявил о необходимости вакцинации для переболевших россиян. По его словам, естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода, и им потребуется прививка.
https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601146865.html
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Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью

18:13 14.03.2021 (обновлено: 20:58 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание", — отметил он.
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Вирусолог подчеркнул, что избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация.
"Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет", — напомнил он.
Аграновский также заявил о необходимости вакцинации для переболевших россиян. По его словам, естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода, и им потребуется прививка.
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