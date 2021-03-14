https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601164047.html
Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью
Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью
Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T18:13
2021-03-14T18:13
2021-03-14T20:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_09e60d9e290fed5f7decf0a544f166f5.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание", — отметил он.Вирусолог подчеркнул, что избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация."Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет", — напомнил он.Аграновский также заявил о необходимости вакцинации для переболевших россиян. По его словам, естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода, и им потребуется прививка.
https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601146865.html
https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f60b3cfd41f9c6fd0d237ba0bea7e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, вакцинация, общество