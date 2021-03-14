https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601164047.html

Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью

Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью

Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T18:13

2021-03-14T18:13

2021-03-14T20:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание", — отметил он.Вирусолог подчеркнул, что избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация."Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет", — напомнил он.Аграновский также заявил о необходимости вакцинации для переболевших россиян. По его словам, естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода, и им потребуется прививка.

https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601146865.html

https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html

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2021

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