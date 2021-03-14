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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601137159.html
В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 395 смертей с COVID-19, за все время - 92 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:25
2021-03-14T12:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
воронежская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 395 смертей с COVID-19, за все время - 92 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 395 смертей... За весь период по России умерло 92 090 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 37, в Воронежской области - 22.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, воронежская область, санкт-петербург

В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19

12:25 14.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач перевозит пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Врач перевозит пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 395 смертей с COVID-19, за все время - 92 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 395 смертей... За весь период по России умерло 92 090 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 37, в Воронежской области - 22.
 
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