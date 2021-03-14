https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601137159.html
В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 395 смертей с COVID-19, за все время - 92 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:25
2021-03-14T12:25
2021-03-14T12:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
воронежская область
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575206_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_42272da9a0222ac56217a4cb0da9f024.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 395 смертей с COVID-19, за все время - 92 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 395 смертей... За весь период по России умерло 92 090 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 37, в Воронежской области - 22.
россия
москва
воронежская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575206_583:305:2636:1845_1920x0_80_0_0_c6822b527e97b0ade4c57c2726150a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, воронежская область, санкт-петербург