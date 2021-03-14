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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601136941.html
В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1905, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:24
2021-03-14T12:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1905, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 3.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19

12:24 14.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1905, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 1905, 2 Санкт-Петербург 937, 3 Московская область 605", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 21:24Распространение коронавируса
Ракова сравнила первую и вторую волны коронавируса в Москве
Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 3.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
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