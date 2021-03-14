https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601136941.html

В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1905, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T12:24

2021-03-14T12:24

2021-03-14T12:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1905, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 3.

https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600382727.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество