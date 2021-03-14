https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601136941.html
В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1905, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:24
2021-03-14T12:24
2021-03-14T12:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1905, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 605, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 3.
https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600382727.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество