https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601136222.html

В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 10 083 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T12:21

2021-03-14T12:21

2021-03-14T12:45

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 10 083 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9908 случаях. Показатель впервые с понедельника превысил 10 тысяч, но остается на уровне начала октября. Темп прироста, как и днем ранее, составил 0,23 процента. У более чем 12 процентов заразившихся (1266 человек) не наблюдается симптомов.Умерли за минувшие сутки 395 человек, выписались после лечения — 9232.Новые случаи выявили в 84 регионах — прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1905 (накануне было 1600), Санкт-Петербурге — 937, Подмосковье — 605, Нижегородской области — 365, Ростовской — 245, Самарской — 240, Воронежской — 232.Меньше всего заболевших в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — по три, а в Магаданской области их четверо.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 390 608 человек, умерли за все время 92 090 пациентов, вылечились — 3 995 129.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 118,7 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600955516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии