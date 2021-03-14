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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601136222.html
В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 10 083 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:21
2021-03-14T12:45
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 10 083 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9908 случаях. Показатель впервые с понедельника превысил 10 тысяч, но остается на уровне начала октября. Темп прироста, как и днем ранее, составил 0,23 процента. У более чем 12 процентов заразившихся (1266 человек) не наблюдается симптомов.Умерли за минувшие сутки 395 человек, выписались после лечения — 9232.Новые случаи выявили в 84 регионах — прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1905 (накануне было 1600), Санкт-Петербурге — 937, Подмосковье — 605, Нижегородской области — 365, Ростовской — 245, Самарской — 240, Воронежской — 232.Меньше всего заболевших в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — по три, а в Магаданской области их четверо.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 390 608 человек, умерли за все время 92 090 пациентов, вылечились — 3 995 129.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 118,7 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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общество, коронавирус в россии

В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом

12:21 14.03.2021 (обновлено: 12:45 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 10 083 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 9908 случаях. Показатель впервые с понедельника превысил 10 тысяч, но остается на уровне начала октября. Темп прироста, как и днем ранее, составил 0,23 процента. У более чем 12 процентов заразившихся (1266 человек) не наблюдается симптомов.
Умерли за минувшие сутки 395 человек, выписались после лечения — 9232.
Новые случаи выявили в 84 регионах — прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1905 (накануне было 1600), Санкт-Петербурге — 937, Подмосковье — 605, Нижегородской области — 365, Ростовской — 245, Самарской — 240, Воронежской — 232.
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Меньше всего заболевших в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — по три, а в Магаданской области их четверо.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 390 608 человек, умерли за все время 92 090 пациентов, вылечились — 3 995 129.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 118,7 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в России
 
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