https://ria.ru/20210314/kndr-1601118608.html
CNN: США не могут установить контакт с КНДР
CNN: США не могут установить контакт с КНДР
США через разные каналы связи с середины февраля пытались начать диалог с Пхеньяном, однако до сих пор не получили ответа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T04:41
2021-03-14T04:41
2021-03-14T11:24
энтони блинкен
дональд трамп
джо байден
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
оон
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_f813da90e39e0b5358ca3b39e40d959d.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США через разные каналы связи с середины февраля пытались начать диалог с Пхеньяном, однако до сих пор не получили ответа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.В начале февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду нацбезопасности пересмотреть политику в отношении Пхеньяна "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил телеканалу, что американские власти пытались связаться с Северной Кореей "по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке", через миссию в ООН.По его словам, между Соединенными Штатами и КНДР не поддерживался активный диалог более года, "несмотря на неоднократные попытки США его завязать".Источник отметил, что власти проводят межведомственный обзор политики в отношении Северной Кореи, который "включает оценку всех доступных вариантов реакции на растущую угрозу, которую КНДР представляет для своих соседей и международного сообщества". Он добавил, что власти проконсультировались с бывшими чиновниками, в том числе с некоторыми должностными лицами администрации экс-президента Дональда Трампа, а также с союзниками — Японией и Южной Кореей.В Белом доме на запрос РИА Новости пока не ответили.Блинкен в интервью телеканалу NBC News в феврале отмечал, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл.
https://ria.ru/20210115/kndr-1593155510.html
https://ria.ru/20210118/koreya-1593502016.html
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1677dc75e24c41982bd282a5b9bc3687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, москва, пхеньян, кндр (северная корея), оон, япония, сша, в мире