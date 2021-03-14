Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/kndr-1601118608.html
CNN: США не могут установить контакт с КНДР
CNN: США не могут установить контакт с КНДР
США через разные каналы связи с середины февраля пытались начать диалог с Пхеньяном, однако до сих пор не получили ответа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T04:41
2021-03-14T11:24
энтони блинкен
дональд трамп
джо байден
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
оон
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_f813da90e39e0b5358ca3b39e40d959d.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США через разные каналы связи с середины февраля пытались начать диалог с Пхеньяном, однако до сих пор не получили ответа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.В начале февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду нацбезопасности пересмотреть политику в отношении Пхеньяна "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил телеканалу, что американские власти пытались связаться с Северной Кореей "по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке", через миссию в ООН.По его словам, между Соединенными Штатами и КНДР не поддерживался активный диалог более года, "несмотря на неоднократные попытки США его завязать".Источник отметил, что власти проводят межведомственный обзор политики в отношении Северной Кореи, который "включает оценку всех доступных вариантов реакции на растущую угрозу, которую КНДР представляет для своих соседей и международного сообщества". Он добавил, что власти проконсультировались с бывшими чиновниками, в том числе с некоторыми должностными лицами администрации экс-президента Дональда Трампа, а также с союзниками — Японией и Южной Кореей.В Белом доме на запрос РИА Новости пока не ответили.Блинкен в интервью телеканалу NBC News в феврале отмечал, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл.
https://ria.ru/20210115/kndr-1593155510.html
https://ria.ru/20210118/koreya-1593502016.html
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1677dc75e24c41982bd282a5b9bc3687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, москва, пхеньян, кндр (северная корея), оон, япония, сша, в мире

CNN: США не могут установить контакт с КНДР

04:41 14.03.2021 (обновлено: 11:24 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в фотобанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США через разные каналы связи с середины февраля пытались начать диалог с Пхеньяном, однако до сих пор не получили ответа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
В начале февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду нацбезопасности пересмотреть политику в отношении Пхеньяна "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.
Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил телеканалу, что американские власти пытались связаться с Северной Кореей "по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке", через миссию в ООН.

"По сей день мы не получили никакого ответа от Пхеньяна", — заявил чиновник.

По его словам, между Соединенными Штатами и КНДР не поддерживался активный диалог более года, "несмотря на неоднократные попытки США его завязать".
Военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 11:15
Эксперт оценил вероятность новых ядерных испытаний от Северной Кореи
Источник отметил, что власти проводят межведомственный обзор политики в отношении Северной Кореи, который "включает оценку всех доступных вариантов реакции на растущую угрозу, которую КНДР представляет для своих соседей и международного сообщества". Он добавил, что власти проконсультировались с бывшими чиновниками, в том числе с некоторыми должностными лицами администрации экс-президента Дональда Трампа, а также с союзниками — Японией и Южной Кореей.
В Белом доме на запрос РИА Новости пока не ответили.
Блинкен в интервью телеканалу NBC News в феврале отмечал, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:19
Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове
 
Энтони БлинкенДональд ТрампДжо БайденМоскваПхеньянКНДР (Северная Корея)ООНЯпонияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния