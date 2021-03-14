https://ria.ru/20210314/kndr-1601118608.html

CNN: США не могут установить контакт с КНДР

CNN: США не могут установить контакт с КНДР

США через разные каналы связи с середины февраля пытались начать диалог с Пхеньяном, однако до сих пор не получили ответа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T04:41

2021-03-14T04:41

2021-03-14T11:24

энтони блинкен

дональд трамп

джо байден

москва

пхеньян

кндр (северная корея)

оон

япония

сша

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США через разные каналы связи с середины февраля пытались начать диалог с Пхеньяном, однако до сих пор не получили ответа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.В начале февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду нацбезопасности пересмотреть политику в отношении Пхеньяна "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил телеканалу, что американские власти пытались связаться с Северной Кореей "по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке", через миссию в ООН.По его словам, между Соединенными Штатами и КНДР не поддерживался активный диалог более года, "несмотря на неоднократные попытки США его завязать".Источник отметил, что власти проводят межведомственный обзор политики в отношении Северной Кореи, который "включает оценку всех доступных вариантов реакции на растущую угрозу, которую КНДР представляет для своих соседей и международного сообщества". Он добавил, что власти проконсультировались с бывшими чиновниками, в том числе с некоторыми должностными лицами администрации экс-президента Дональда Трампа, а также с союзниками — Японией и Южной Кореей.В Белом доме на запрос РИА Новости пока не ответили.Блинкен в интервью телеканалу NBC News в феврале отмечал, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл.

https://ria.ru/20210115/kndr-1593155510.html

https://ria.ru/20210118/koreya-1593502016.html

москва

пхеньян

кндр (северная корея)

япония

сша

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энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, москва, пхеньян, кндр (северная корея), оон, япония, сша, в мире