https://ria.ru/20210314/gruziya-1601150781.html

В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики

В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики

В центре Кутаиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступают за прекращение строительства ГЭС и отставку министра экономики Грузии Натии... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T15:33

2021-03-14T15:33

2021-03-14T16:37

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 14 мар — РИА Новости. В центре Кутаиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступают за прекращение строительства ГЭС и отставку министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает телекомпания "Рустави 2".По его словам, часть собравшихся собирается ночевать на центральной площади в палатках.Активисты уже около четырех месяцев протестуют против строительства Намахванской ГЭС на реке Риони. Они разбили палаточный городок в зоне строительных работ, которые ведет турецкая компания "Энка". Как утверждают протестующие, на территории, которую планируется затопить под строительство, находятся десятки жилых домов и леса, а само сооружение станции повлияет на климат и ландшафт. На прошлой неделе правительство Грузии решило приостановить сооружение плотины и водохранилища до проведения дополнительных исследований, но остальные работы будут продолжены.Участники митинга считают, что переговоры с министром экономики не дали результата, поэтому они продолжат протесты.

https://ria.ru/20210225/gruziya-1598806230.html

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Многотысячный митинг в Кутаиси против строительства Намахвани ГЭС Многотысячный митинг против строительства Намахвани ГЭС прошел в Кутаиси. Протестующие требуют, чтобы турецкая компания Enka покинула ущелье, а правительство Грузии отозвало распоряжение о возведении каскада станций. 2021-03-14T15:33 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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