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В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики
В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики
В центре Кутаиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступают за прекращение строительства ГЭС и отставку министра экономики Грузии Натии... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T15:33
2021-03-14T16:37
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 14 мар — РИА Новости. В центре Кутаиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступают за прекращение строительства ГЭС и отставку министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает телекомпания "Рустави 2".По его словам, часть собравшихся собирается ночевать на центральной площади в палатках.Активисты уже около четырех месяцев протестуют против строительства Намахванской ГЭС на реке Риони. Они разбили палаточный городок в зоне строительных работ, которые ведет турецкая компания "Энка". Как утверждают протестующие, на территории, которую планируется затопить под строительство, находятся десятки жилых домов и леса, а само сооружение станции повлияет на климат и ландшафт. На прошлой неделе правительство Грузии решило приостановить сооружение плотины и водохранилища до проведения дополнительных исследований, но остальные работы будут продолжены.Участники митинга считают, что переговоры с министром экономики не дали результата, поэтому они продолжат протесты.
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Многотысячный митинг в Кутаиси против строительства Намахвани ГЭС
Многотысячный митинг против строительства Намахвани ГЭС прошел в Кутаиси. Протестующие требуют, чтобы турецкая компания Enka покинула ущелье, а правительство Грузии отозвало распоряжение о возведении каскада станций.
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грузия, в мире

В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики

15:33 14.03.2021 (обновлено: 16:37 14.03.2021)
 
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ТБИЛИСИ, 14 мар — РИА Новости. В центре Кутаиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступают за прекращение строительства ГЭС и отставку министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Наше главное требование — отменить постановление правительства, которое предусматривает передачу долины Риони иностранному инвестору. Второе требование — расторгнуть договор с компанией "Энка". В-третьих, все документы, выданные с 2015 года, должны быть аннулированы и, наконец, министр экономики Натия Турнава должна уйти в отставку", — сказал организатор акции Варлам Голетиани, выступавший на митинге.

По его словам, часть собравшихся собирается ночевать на центральной площади в палатках.
Активисты уже около четырех месяцев протестуют против строительства Намахванской ГЭС на реке Риони. Они разбили палаточный городок в зоне строительных работ, которые ведет турецкая компания "Энка". Как утверждают протестующие, на территории, которую планируется затопить под строительство, находятся десятки жилых домов и леса, а само сооружение станции повлияет на климат и ландшафт.
На прошлой неделе правительство Грузии решило приостановить сооружение плотины и водохранилища до проведения дополнительных исследований, но остальные работы будут продолжены.
Участники митинга считают, что переговоры с министром экономики не дали результата, поэтому они продолжат протесты.
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