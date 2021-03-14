https://ria.ru/20210314/grozev-1601084894.html

Говорящая боеголовка: Христо Грозев как оружие массового оглупления

Говорящая боеголовка: Христо Грозев как оружие массового оглупления

В региональном суде Берлина идет процесс по делу об убийстве террориста Зелимхана Хангошвили. Чеченского боевика застрелили в 2019 году в берлинском парке Малый РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:00

2021-03-14T10:42

ника

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евгений пригожин

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В региональном суде Берлина идет процесс по делу об убийстве террориста Зелимхана Хангошвили. Чеченского боевика застрелили в 2019 году в берлинском парке Малый Тиргартен. По горячим следам был арестован человек с российским паспортом, выданным на фамилию Соколова.Практически сразу гибель чеченского бандита, дружившего с Масхадовым и участвовавшего в организации терактов, стала подаваться в немецких СМИ как происки ГРУ — по аналогии с фейковым покушением на Скрипалей. Политические страсти нагнетались из каждого утюга. "Сегодня на скамье рядом с подсудимым сидит российский президент Владимир Путин", — усердно отрабатывала повестку Frankfurter Allgemeine Zeitung.Однако никаких реальных доказательств у следствия так и не появилось. Арестованный молчал. У следователей не было никакой уверенности, что они поймали именно виновного. Тогда германская Фемида решилась на отчаянный шаг. Улики были предоставлены — точнее сказать, сфабрикованы — известной компанией Bellingcat.С точки зрения нормальной юриспруденции это нонсенс. В германском суде всерьез рассматриваются мутные данные, непонятно как добытые мутными иностранцами, позиционирующими себя как "независимые журналисты". Суд допрашивает человека, не имеющего никакого отношения к происходящему, но внезапно оказавшемуся главным свидетелем обвинения.Личность этого человека была засекречена, в суд он являлся под охраной. Однако он достаточно много рассказал о себе. По национальности он болгарин, несколько лет владел медиаактивами в России, фамилия начинается на "Г", работает в Bellingcat. Нетрудно сложить два и два и понять, что это Христо Грозев. ГРУ — вообще его больная тема.Сегодня Грозева позиционируют как "журналиста": он, например, "расследовал" так называемое отравление Навального и стал "расследователем года" по версии "Новой газеты". Однако характер его деятельности свойствен скорее международному авантюристу, гастарбайтеру западных спецслужб, вбрасывающему антироссийские фейки за мелкий прайс.Ни у какого журналиста нет такой засекреченной биографии, как у Грозева. В его жизни непонятно буквально все — кроме совершено очевидных связей с "конторами". Христо Грозеву едва исполнилось 20 лет, когда он умудрился основать первую частную радиостанцию в Болгарии. На чьи деньги был банкет — непонятно.Грозеву было всего 25, когда богатейший человек США предложил ему руководить своими радиостанциями в России и странах СНГ. Этого человека звали Джон Клюге, и биография его весьма любопытна.Родившийся где-то около 1914 года Клюге по происхождению немец. Во время Второй мировой войны он служил в американской военной разведке и допрашивал своих бывших соотечественников. Едва закончилась война, Клюге купил свою первую радиостанцию в США. Где он нашел на это 90 тысяч долларов — большие деньги для 1946 года — совершенно неясно. Так же загадочно и происхождение его многомиллиардного состояния: все его собственные версии американские журналисты презрительно называли "сказочками Клюге". Непонятно, на какие деньги он годами скупал радиостанции и телеканалы в США, оставаясь самым закрытым из всех американских олигархов.В это же время, начиная с 1950-х, ЦРУ усиленно скупала радиостанции во всех интересовавших разведслужбу странах, а также заводила свои собственные. "Голос освобождения" в Гватемале, "Радио Марти", вещавшее на Кубу, "Свободное радио Афганистана"… Подобных станций были десятки по всему миру, и это не считая совершенно официальных "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"*. События обычно шли по одному сценарию. Сначала ЦРУ заводит радиостанцию — в отсутствие интернета в бедной стране это главный источник информации. Нанятые пропагандисты ругательски ругают правительства (обычно социалистические), распространяют дикие слухи и агитируют за повстанческие силы.Параллельно ведется работа с верхушкой военных. В какой-то момент собранные в джунглях подразделения повстанцев получают командиров из американских спецслужб и идут в наступление на столицу. Радиостанции становятся главным способом их коммуникации, организации, а также информационной войны. Одураченное население помогает снести социалистическое правительство и посадить на престол американскую марионетку. Так проворачивались десятки путчей в Южной и Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке.В 1995 году Клюге стал пачками открывать радиостанции на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. Россия, Прибалтика, Венгрия, Финляндия, Болгария — везде, где государственность лежала в руинах, заходил американский миллиардер и его корпорация Metromedia International. Всеми этими активами руководил юный Грозев. В России это были сочинское радио "Ника", питерское "Эльдорадио", "Радио 7 на семи холмах" и прочие.Как только вертикаль власти в стране была восстановлена, с этими медиаактивами владельцу пришлось расстаться. В 2006 году империя Клюге в России прекратила существование. Грозев, однако, еще долго приезжал в страну, участвовал в фестивале "Вместе медиа" (он успешно существует и по сей день), выступал там с речами. Только в 2016 году въезд в Россию оказался для него закрыт.К тому времени Грозев уже вовсю искал "русских шпионов". Это у него превратилось в какую-то манию. Сначала он утверждал, что коварные русские сбили "Боинг" над Донбассом, потом — что агенты ГРУ отравили Скрипалей. Внезапно — что до этого, еще в 2015 году, агенты ГРУ отравили болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева. Причем действовали в своем фирменном стиле: "отравленный смертельным "Новичком" Гебрев спокойно выписался из больницы, а в анализах его не нашли ничего, кроме банальных пестицидов.В 2019 году агенты ГРУ привиделись Грозеву где-то в Альпах: он уверял, что у них там есть своя база. Базу искали, но так и не нашли. В следующем году он уже приписывал ГРУ убийство Хангошвили — в своем фирменном стиле "мамой клянусь". А тут уже подоспело и "отравление" Навального — снова ГРУ, снова пресловутый "Новичок" и снова без каких-либо результатов.Его соотечественники откровенно ухохатывались над "разоблачениями" Грозева. "Это настоящий барон Мюнхгаузен, однажды он даже полетел с секретной миссией на Луну, — иронизировал болгарский журналист Недялко Недялков. — В другой раз им выстрелили из пушки, он приземлился прямо у издательства "168 часов", чтобы купить газеты "Труд" и "24 часа".У загадочного болгарина оказалась прорва времени и ресурсов на поиск информации по самым громким кейсам современности — а ведь лишь на покупку данных биллингов у него, по собственному признанию, уходят миллионы рублей.Еще более удивительно, где он берет такой внушительный админресурс. Ведь Грозев не просто засевает фейками западное инфополе. Он активно прессует общественных деятелей России, устраивая им маленький персональный ад.Бизнесмен Константин Малофеев, владелец "Царьграда", говорит, что Грозев сорвал его сделку по покупке болгарской газеты. Недавно Грозев развязал личную санкционную войну против Евгения Пригожина. Уже несколько лет он "стучит" во все инстанции ЕС на философа Александра Дугина. Всех этих людей объединяет одно: открытая патриотическая позиция."В 2014 году я открыто поддержал присоединение Крыма, "Русскую Весну", и тут же с Запада на меня пошла атака, — рассказывает Александр Дугин. — Мои сайты блокировались, публикации отменялись, выступления срывались. Я же до этого постоянно ездил в Европу, выступал и тут вдруг приезжаю — протесты, петиции. Еду в Австрию, меня задерживают на границе. В Грецию не пускают. В Германии член партии "зеленых", педофил-людоед, между прочим, официально, требует, чтобы меня не пускали в страну. И вот оказывается, что все эти протесты организовывал Христо Грозев. А я ведь вообще не знал, кто это такой. Люди полагали, он мой старый враг, а я его в жизни не видел. Ничего личного вообще. Потом он взялся за (Константина. — Прим. ред.) Малофеева. Теперь (Евгений. — Прим. ред.) Пригожин. Каким-то образом он получает информацию о телефонных номерах, электронной почте, всех аккаунтах, на него работают хакеры, люди в правительствах, у него сеть контактов по всей Европе. Его метод — это медийный харассмент, постоянная дискредитация. А у нас в стране он обладает несоразмерным влиянием на СМИ, на общественность, он, можно сказать, диспетчер либеральной оппозиции".Деятельность Грозева и Bellingcat откровенно расхваливал бывший начальник отделения ЦРУ по операциям в Европе и Евразии Марк Полимерополис: "Не хочу быть слишком высокопарным, но нам это нравится". "Bellingcat позволяет себе говорить то, что не может сказать американская разведка, — подметило авторитетное издание The Foreign Affairs. — Расследования по открытым источникам дают возможность чиновникам и юристам обсуждать российские махинации, не раскрывая источники и методы американской разведки". И все-таки Грозев годами отрицал связь с "конторами". Только на берлинском процессе "независимый журналист" по-настоящему прокололся. В зале суда он открыто признался в подкупе сотрудников российских силовых ведомств. Его показания записал журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Маркус Венер: "(Свидетель. — Прим. ред.) Г. связался с людьми, имеющими доступ к российской базе данных паспортов и налогоплательщиков. По словам Г., такими источниками обычно являются полицейские или сотрудники аппарата безопасности. Это люди, "готовые за небольшую сумму предоставить доступ к данным", — описал Г. метод дачи взяток, который использует Bellingcat. По словам судьи, Г. нашел троих людей. Двое из них не ответили на запросы, но третий, майор, смог предоставить данные, хотя и неполные". УК России квалифицирует эти действия Грозева как шпионаж.Об этом стоило бы помнить и тем светлоликим российским гражданам, которые захотят помочь Грозеву в его расследованиях. Нет, то, чем они занимаются, — это не борьба за правду, не разоблачение "кровавого режима", не надо охмурять себя болтовней. Это банальный дурно пахнущий шпионаж. От десяти до двадцати лет неба в клеточку, между прочим.* Ресурс включен в список СМИ-иноагентов в России.

https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html

https://realty.ria.ru/20210311/skripal-1600715058.html

https://ria.ru/20210304/shpion-1600005945.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200219/1564960405.html

https://ria.ru/20210226/doklad-1599187572.html

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