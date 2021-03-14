https://ria.ru/20210314/gremmi-1601183054.html

Канье Уэст выиграл "Грэмми" за лучший христианский альбом

Канье Уэст выиграл "Грэмми" за лучший христианский альбом

Американская исполнительница Долли Партон завоевала музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучшая современная христианская музыка", рэпер Канье Уэст получил... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T23:57

2021-03-14T23:57

2021-03-14T23:57

культура

музыка

канье уэст

грэмми

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Американская исполнительница Долли Партон завоевала музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучшая современная христианская музыка", рэпер Канье Уэст получил награду за "Лучший христианский альбом", сообщили организаторы.Кантри-исполнительница Партон обрела особенную популярность в минувшем году за активизм, связанный с борьбой с коронавирусом, в частности, она активно пропагандировала вакцинацию и даже участвовала в разработке вакцины, пожертвовав компании Moderna миллион долларов на ее разработку.Уэст, ранее неоднократно касавшийся религии в своих произведениях и интервью, удостоен награды за альбом Jesus Is King.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.

https://ria.ru/20210312/weeknd-1600944301.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, канье уэст, грэмми, сша, в мире