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https://ria.ru/20210314/gremmi-1601183054.html
Канье Уэст выиграл "Грэмми" за лучший христианский альбом
Канье Уэст выиграл "Грэмми" за лучший христианский альбом
Американская исполнительница Долли Партон завоевала музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучшая современная христианская музыка", рэпер Канье Уэст получил... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:57
2021-03-14T23:57
культура
музыка
канье уэст
грэмми
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Американская исполнительница Долли Партон завоевала музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучшая современная христианская музыка", рэпер Канье Уэст получил награду за "Лучший христианский альбом", сообщили организаторы.Кантри-исполнительница Партон обрела особенную популярность в минувшем году за активизм, связанный с борьбой с коронавирусом, в частности, она активно пропагандировала вакцинацию и даже участвовала в разработке вакцины, пожертвовав компании Moderna миллион долларов на ее разработку.Уэст, ранее неоднократно касавшийся религии в своих произведениях и интервью, удостоен награды за альбом Jesus Is King.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.
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музыка, канье уэст, грэмми, сша, в мире

Канье Уэст выиграл "Грэмми" за лучший христианский альбом

23:57 14.03.2021
 
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© AP Photo / Michael Wyke
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Американская исполнительница Долли Партон завоевала музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучшая современная христианская музыка", рэпер Канье Уэст получил награду за "Лучший христианский альбом", сообщили организаторы.
Кантри-исполнительница Партон обрела особенную популярность в минувшем году за активизм, связанный с борьбой с коронавирусом, в частности, она активно пропагандировала вакцинацию и даже участвовала в разработке вакцины, пожертвовав компании Moderna миллион долларов на ее разработку.
Уэст, ранее неоднократно касавшийся религии в своих произведениях и интервью, удостоен награды за альбом Jesus Is King.
Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.
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