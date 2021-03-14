Украинские пограничники задержали россиянина
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 14 мар – РИА Новости. Украинские пограничники заявили о задержании двух граждан РФ и Белоруссии, которые незаконно пересекли границу в обход контрольно-пропускного пункта, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы страны.
"Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии. Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, другой - Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства
Отмечается, что задержанные имели при себе паспорта, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. "Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально", - добавили в погранслужбе.
Задержанных доставили в пограничное подразделение для проведения проверки.