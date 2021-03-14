https://ria.ru/20210314/granitsa-1601139469.html

Украинские пограничники задержали россиянина

Украинские пограничники задержали россиянина

Украинские пограничники заявили о задержании двух граждан РФ и Белоруссии, которые незаконно пересекли границу в обход контрольно-пропускного пункта, сообщила в РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T12:53

2021-03-14T12:53

2021-03-14T12:53

украина

граница

общество

происшествия

в мире

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КИЕВ, 14 мар – РИА Новости. Украинские пограничники заявили о задержании двух граждан РФ и Белоруссии, которые незаконно пересекли границу в обход контрольно-пропускного пункта, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы страны.Отмечается, что задержанные имели при себе паспорта, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. "Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально", - добавили в погранслужбе.Задержанных доставили в пограничное подразделение для проведения проверки.

https://ria.ru/20200915/palomniki-1577239967.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, граница, общество, происшествия, в мире