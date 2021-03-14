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https://ria.ru/20210314/grammy-1600979855.html
"Грэмми": скандалы, упреки, фавориты
"Грэмми": скандалы, упреки, фавориты
Можно по-разному относиться к "Грэмми", но нельзя отрицать, что это главное событие в музыкальном мире — как "Оскар" в кино или Met Gala в моде. Даже несмотря... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T08:00
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даниил трифонов
леонид агутин
лос-анджелес
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дуа липа
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билли айлиш
музыка
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бейонсе ноулз
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Можно по-разному относиться к "Грэмми", но нельзя отрицать, что это главное событие в музыкальном мире — как "Оскар" в кино или Met Gala в моде. Даже несмотря на многочисленные скандалы и сомнения в том, что награды получают те, кто их достоин. Накануне вручения премий американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи напоминаем о связанных с событием скандалах, рассказываем о фаворитах и делаем ставки.Скандалы без расследования"Грэмми" уже не первый год окружают разговоры о непрозрачном процессе номинирования, обвинения в расизме и харассменте, упреки в потере связи с современной поп-культурой и неспособности непредвзято оценивать. И это неполный список.В этом году шок и недоумение вызвало то, что главного хитмейкера года, The Weeknd, не включили ни в одну номинацию, притом что и критики, и аудитория более чем положительно оценили альбом "After hours". Синглы с него получили лестные отзывы и не только попали во все престижные хит-парады, но били рекорды продаж.Певец сразу обвинил "Грэмми" в коррупции и потребовал прозрачности в работе академии. Твит исполнителя собрал более миллиона лайков.Пару дней назад с похожими обвинениями выступил Зейн: британский певец заявил, что номинируют только тех, кто задабривает жюри подарками.В другом твите он пояснил, что обеспокоен непрозрачностью процесса отбора, а также расизмом и фаворитизмом в системе голосования.Стоит упомянуть и о громких скандалах прошлых лет. В том году все говорили об увольнении первой женщины — президента академии звукозаписи Деборы Дуган. Она занимала пост почти полгода, ей приписали якобы злоупотребление полномочиями, хотя Дебора просто сказала, что механизм работы топ-руководителей "Грэмми" вызывает вопросы. И вдогонку обвинила их в сексуальных домогательствах.Это еще мы не вспоминаем об Алисии Кис (она указала организаторам на недостаток этнического разнообразия) и рэпере Tyler The Creator (заявил о расизме в распределении номинантов и отметил, что рэп-номинация — сомнительный комплимент).На кофейной гущеДелать ставки на то, кто получит "золотой граммофон" американской академии можно, но жюри бывает непредсказуемым: выбирает одного фаворита и заваливает наградами или, наоборот, раздает их "поровну".Основное внимание — к "большой четверке": категориям "Альбом года" (в ней отмечают прежде всего самого артиста), "Запись года" (здесь чествуют не только исполнителя, но автора и продюсера), "Песня года" и "Лучший новый исполнитель". Больше всего номинаций у Бейонсе (девять в разных категориях), по шесть у Тейлор Свифт, Дуа Липы и Roddy Ricch.В категории "Запись года" фаворитами считают Бейонсе и ее трек "Black parade", Дуа Липу с "Don’t start now" и "Savage" — коллаборация от Megan Thee Stallion и Бейонсе.Надо сказать, что летний релиз "Black parade" хоть и вышел на фоне антирасистских протестов в США, но особого внимания не привлек. Однако академия очень любит Бейонсе, у нее уже 24 статуэтки и 79 номинаций. Так что сбрасывать ее со счетов не следует. Самым компромиссным вариантом выглядит Дуа Липа: ее хит "Don't start now" звучал из каждой второй колонки.А вот в номинации "Альбом года" больше всего шансов у "Folklore" Тейлор Свифт. Певица выпустила пластинку совершенно неожиданно, о релизе объявили буквально за пару часов. Но отсутствие промо не помешало альбому занять первые строчки главных чартов. Тейлор частично вернулась к кантри-корням и снова доказала, что достойна негласного звания лучшего автора-исполнителя как минимум в США.Тягучие, вдумчивые мелодии, глубокомысленные тексты — на пластинке Свифт успела уютно поностальгировать о прошлом, порассуждать об эмоциях, подростковых отношениях и потерянной любви.Такие же внушительные шансы на победу у Свифт в категории "Песня года". Ее "Cardigan", софт-рок балладу с нежными клавишными, таинственными барабанами и пронзительной лирикой, хочется слушать на репите. Но конкуренцию ей, очевидно, составит "I can’t breathe" от H.E.R. — композиция с социально-политическим настроением отсылает к словам убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Будет символично, если академия отметит именно ее.Ну а лучшим новым исполнителем станет, вероятнее всего, американская рэперша Megan Thee Stallion. Хотя новичком ее называть не очень верно: впервые о ней заговорили в 2019-м, когда она выпустила микстейп "Fever" (микстейп — это треки из разных музыкальных фрагментов, собранных в композицию). Новая мини-пластинка "Suga" состоит из смелых экспериментов с R&amp;B и хип-хопом и полна теплого, а иногда даже романтичного звучания.А что же наши?Российские исполнители тоже попали в списки. Пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "Лучшее сольное инструментальное исполнение классической музыки". Ранее он уже завоевывал награду в аналогичной категории в 2017-м, а теперь представлен за альбом "Destination Rachmaninov: Arrival".Дирижер Максим Емельянычев поборется за звание в категории "Лучшая оперная запись". Его номинировали за оперу Генделя "Агриппина" в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Вместе с ним за запись этого же произведения на награду претендуют американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.А диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) номинирован на "Грэмми" за ремикс композиции "Roses" американского рэпера SAINt JHN в категории "Лучший ремикс".С российскими исполнителями тоже не обошлось без курьезов. Осенью объявили, что альбом Леонида Агутина "La Vida Cosmopolita" (записанный вместе с гитаристом Алом Ди Меолой) попал в лонг-лист "Грэмми". Причем аж в пяти номинациях, в том числе "Альбом года".Но в финальный список Агутин не попал: академия обошла вниманием и пластинку, и его композицию "Just A Rainy Day", и клип на песню "Funcky Cha".Что будет за шоу?Вопросов к тому, как организуют пандемийное шоу "Грэмми", было достаточно. Устроители решили обойтись без публики в зале, но ведущие будут общаться с номинантами.Выступят артисты на целых пяти специально созданных сценах, обращенных друг к другу — таким образом предполагается создать своеобразный диалог между музыкантами.Открывает шоу Гарри Стайлс (у него три номинации — в категориях "Лучший вокальный поп-альбом", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшее музыкальное видео"). Эксперты отмечают, что начинающий церемонию награждения певец должен получить какую-то награду. Так ли это — скоро узнаем.Также ожидается выступление BTS — суперпопулярная k-pop группа номинирована в категории "Лучшее выступление поп дуэта/группы". Это первый случай, когда южнокорейский коллектив отмечает жюри "Грэмми", но фанаты недовольны. Они считают, что бойз-бенд заслуживает большего признания.Кроме того, на церемонии выступит триумфатор прошлого года Билли Айлиш. На этот раз она представлена в четырех разных номинациях за композиции "Everything I Wanted" и "No Time To Die". Также заявлены Тейлор Свифт, Дуа Липа, Bad Bunny, Haim, Крис Мартин, Джон Мэйер.Если с лайн-апом все понятно, то остается вопрос — ждать ли скандалов после объявления победителей.Начало церемонии вручения "Грэмми" в Лос-Анджелесе 15 марта в 03:00 по московскому времени, трансляцию покажет Okko.tv
https://ria.ru/20210305/kino-1599954998.html
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даниил трифонов, леонид агутин, лос-анджелес, что посмотреть , дуа липа, bts, билли айлиш, музыка, знаменитости, бейонсе ноулз, оскар (премия), джордж флойд, гарри стайлс, тейлор свифт (певица), грэмми, сша

"Грэмми": скандалы, упреки, фавориты

08:00 14.03.2021 (обновлено: 08:12 14.03.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich FuryMegan Thee Stallion во время выступления на музыкальном фестивале Red Rocks Unpaused
Megan Thee Stallion во время выступления на музыкальном фестивале Red Rocks Unpaused - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Можно по-разному относиться к "Грэмми", но нельзя отрицать, что это главное событие в музыкальном мире — как "Оскар" в кино или Met Gala в моде. Даже несмотря на многочисленные скандалы и сомнения в том, что награды получают те, кто их достоин. Накануне вручения премий американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи напоминаем о связанных с событием скандалах, рассказываем о фаворитах и делаем ставки.

Скандалы без расследования

"Грэмми" уже не первый год окружают разговоры о непрозрачном процессе номинирования, обвинения в расизме и харассменте, упреки в потере связи с современной поп-культурой и неспособности непредвзято оценивать. И это неполный список.
В этом году шок и недоумение вызвало то, что главного хитмейкера года, The Weeknd, не включили ни в одну номинацию, притом что и критики, и аудитория более чем положительно оценили альбом "After hours". Синглы с него получили лестные отзывы и не только попали во все престижные хит-парады, но били рекорды продаж.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevork DjansezianThe Weeknd во время выступления на 58-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
The Weeknd во время выступления на на 58-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevork Djansezian
The Weeknd во время выступления на 58-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Певец сразу обвинил "Грэмми" в коррупции и потребовал прозрачности в работе академии. Твит исполнителя собрал более миллиона лайков.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Mike WindleЗейн во время выступления на Wango Tango 102,7 KIIS FM
Зейн во время выступления на Wango Tango 102,7 KIIS FM - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Mike Windle
Зейн во время выступления на Wango Tango 102,7 KIIS FM
Пару дней назад с похожими обвинениями выступил Зейн: британский певец заявил, что номинируют только тех, кто задабривает жюри подарками.

"К черту "Грэмми" и всех, кто с ней связан. Если у вас нет там нужных людей или вы не дарите им подарки, то можете не мечтать о номинации. В следующем году пришлю целую корзину сладостей", — саркастично высказался Зейн.

В другом твите он пояснил, что обеспокоен непрозрачностью процесса отбора, а также расизмом и фаворитизмом в системе голосования.
© AP Photo / Invision / Charles SykesПрезидент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
Стоит упомянуть и о громких скандалах прошлых лет. В том году все говорили об увольнении первой женщины — президента академии звукозаписи Деборы Дуган. Она занимала пост почти полгода, ей приписали якобы злоупотребление полномочиями, хотя Дебора просто сказала, что механизм работы топ-руководителей "Грэмми" вызывает вопросы. И вдогонку обвинила их в сексуальных домогательствах.
Это еще мы не вспоминаем об Алисии Кис (она указала организаторам на недостаток этнического разнообразия) и рэпере Tyler The Creator (заявил о расизме в распределении номинантов и отметил, что рэп-номинация — сомнительный комплимент).

На кофейной гуще

© AP Photo / Invision / Matt SaylesТейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Invision / Matt Sayles
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе
Делать ставки на то, кто получит "золотой граммофон" американской академии можно, но жюри бывает непредсказуемым: выбирает одного фаворита и заваливает наградами или, наоборот, раздает их "поровну".
Основное внимание — к "большой четверке": категориям "Альбом года" (в ней отмечают прежде всего самого артиста), "Запись года" (здесь чествуют не только исполнителя, но автора и продюсера), "Песня года" и "Лучший новый исполнитель".
Больше всего номинаций у Бейонсе (девять в разных категориях), по шесть у Тейлор Свифт, Дуа Липы и Roddy Ricch.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Jason Merritt

Тейлор Свифт на 58-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Тейлор Свифт на 58-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
1 из 3

Тейлор Свифт на 58-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Jason Merritt
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter

Бейонсе выступает на 59-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Бейонсе выступает на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
2 из 3

Бейонсе выступает на 59-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter
© AFP 2021 / Frederic J. Brown

Дуа Липа на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Дуа Липа на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
3 из 3

Дуа Липа на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Frederic J. Brown
1 из 3

Тейлор Свифт на 58-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Jason Merritt
2 из 3

Бейонсе выступает на 59-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter
3 из 3

Дуа Липа на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Frederic J. Brown
В категории "Запись года" фаворитами считают Бейонсе и ее трек "Black parade", Дуа Липу с "Don’t start now" и "Savage" — коллаборация от Megan Thee Stallion и Бейонсе.
Надо сказать, что летний релиз "Black parade" хоть и вышел на фоне антирасистских протестов в США, но особого внимания не привлек. Однако академия очень любит Бейонсе, у нее уже 24 статуэтки и 79 номинаций. Так что сбрасывать ее со счетов не следует. Самым компромиссным вариантом выглядит Дуа Липа: ее хит "Don't start now" звучал из каждой второй колонки.
© AFP 2021 / Getty Images / Kevork DjansezianДуа Липа во время выступления на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Дуа Липа во время выступления на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Kevork Djansezian
Дуа Липа во время выступления на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
А вот в номинации "Альбом года" больше всего шансов у "Folklore" Тейлор Свифт. Певица выпустила пластинку совершенно неожиданно, о релизе объявили буквально за пару часов. Но отсутствие промо не помешало альбому занять первые строчки главных чартов. Тейлор частично вернулась к кантри-корням и снова доказала, что достойна негласного звания лучшего автора-исполнителя как минимум в США.
© AFP 2021 / Robyn BeckТейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AFP 2021 / Robyn Beck
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе
Тягучие, вдумчивые мелодии, глубокомысленные тексты — на пластинке Свифт успела уютно поностальгировать о прошлом, порассуждать об эмоциях, подростковых отношениях и потерянной любви.
Такие же внушительные шансы на победу у Свифт в категории "Песня года". Ее "Cardigan", софт-рок балладу с нежными клавишными, таинственными барабанами и пронзительной лирикой, хочется слушать на репите. Но конкуренцию ей, очевидно, составит "I can’t breathe" от H.E.R. — композиция с социально-политическим настроением отсылает к словам убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Будет символично, если академия отметит именно ее.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Dimitrios KambourisMegan Thee Stallion во время выступления на ежегодном благотворительном балу Рианны
Megan Thee Stallion во время выступления на ежегодном благотворительном балу Рианны - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Dimitrios Kambouris
Megan Thee Stallion во время выступления на ежегодном благотворительном балу Рианны
Ну а лучшим новым исполнителем станет, вероятнее всего, американская рэперша Megan Thee Stallion. Хотя новичком ее называть не очень верно: впервые о ней заговорили в 2019-м, когда она выпустила микстейп "Fever" (микстейп — это треки из разных музыкальных фрагментов, собранных в композицию). Новая мини-пластинка "Suga" состоит из смелых экспериментов с R&B и хип-хопом и полна теплого, а иногда даже романтичного звучания.

А что же наши?

© РИА Новости / Григорий СысоевПианист Даниил Трифонов во время сольного выступления в МКЗ "Зарядье"
Пианист Даниил Трифонов во время сольного выступления в МКЗ Зарядье - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Пианист Даниил Трифонов во время сольного выступления в МКЗ "Зарядье"
Российские исполнители тоже попали в списки. Пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "Лучшее сольное инструментальное исполнение классической музыки". Ранее он уже завоевывал награду в аналогичной категории в 2017-м, а теперь представлен за альбом "Destination Rachmaninov: Arrival".
© РИА Новости / Григорий Сысоев/@emelyanychev/FacebookПианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев
Пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев/@emelyanychev/Facebook
Пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев
Дирижер Максим Емельянычев поборется за звание в категории "Лучшая оперная запись". Его номинировали за оперу Генделя "Агриппина" в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Вместе с ним за запись этого же произведения на награду претендуют американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.
А диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) номинирован на "Грэмми" за ремикс композиции "Roses" американского рэпера SAINt JHN в категории "Лучший ремикс".
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певец Леонид Агутин
С российскими исполнителями тоже не обошлось без курьезов. Осенью объявили, что альбом Леонида Агутина "La Vida Cosmopolita" (записанный вместе с гитаристом Алом Ди Меолой) попал в лонг-лист "Грэмми". Причем аж в пяти номинациях, в том числе "Альбом года".
Но в финальный список Агутин не попал: академия обошла вниманием и пластинку, и его композицию "Just A Rainy Day", и клип на песню "Funcky Cha".

Что будет за шоу?

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБританский певец и актер Гарри Стайлс
Британский певец и актер Гарри Стайлс - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Британский певец и актер Гарри Стайлс
Вопросов к тому, как организуют пандемийное шоу "Грэмми", было достаточно. Устроители решили обойтись без публики в зале, но ведущие будут общаться с номинантами.
Выступят артисты на целых пяти специально созданных сценах, обращенных друг к другу — таким образом предполагается создать своеобразный диалог между музыкантами.
© AP Photo / Andy WongГарри Стайлс во время выступления на показе Victoria's Secret
Гарри Стайлс во время выступления на показе Victoria's Secret - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
Гарри Стайлс во время выступления на показе Victoria's Secret
Открывает шоу Гарри Стайлс (у него три номинации — в категориях "Лучший вокальный поп-альбом", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшее музыкальное видео"). Эксперты отмечают, что начинающий церемонию награждения певец должен получить какую-то награду. Так ли это — скоро узнаем.
Также ожидается выступление BTS — суперпопулярная k-pop группа номинирована в категории "Лучшее выступление поп дуэта/группы". Это первый случай, когда южнокорейский коллектив отмечает жюри "Грэмми", но фанаты недовольны. Они считают, что бойз-бенд заслуживает большего признания.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter

Участники группы BTS на 61-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Участники группы BTS на 61-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
1 из 3

Участники группы BTS на 61-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter
© AFP 2021 / Getty Images North America / Emma McIntyre

Билли Айлиш во время выступления на 62-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Билли Айлиш во время выступления на 62-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
2 из 3

Билли Айлиш во время выступления на 62-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Emma McIntyre
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

Участницы группы Haim на 57-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Участницы группы Haim на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
3 из 3

Участницы группы Haim на 57-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
1 из 3

Участники группы BTS на 61-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter
2 из 3

Билли Айлиш во время выступления на 62-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Emma McIntyre
3 из 3

Участницы группы Haim на 57-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Кроме того, на церемонии выступит триумфатор прошлого года Билли Айлиш. На этот раз она представлена в четырех разных номинациях за композиции "Everything I Wanted" и "No Time To Die". Также заявлены Тейлор Свифт, Дуа Липа, Bad Bunny, Haim, Крис Мартин, Джон Мэйер.
Если с лайн-апом все понятно, то остается вопрос — ждать ли скандалов после объявления победителей.
Начало церемонии вручения "Грэмми" в Лос-Анджелесе 15 марта в 03:00 по московскому времени, трансляцию покажет Okko.tv
Кадр из фильма По соседству - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:00Культура
Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино
 
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