https://ria.ru/20210314/grammy-1600979855.html

"Грэмми": скандалы, упреки, фавориты

"Грэмми": скандалы, упреки, фавориты

Можно по-разному относиться к "Грэмми", но нельзя отрицать, что это главное событие в музыкальном мире — как "Оскар" в кино или Met Gala в моде. Даже несмотря... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:12

даниил трифонов

леонид агутин

лос-анджелес

что посмотреть

дуа липа

bts

билли айлиш

музыка

знаменитости

бейонсе ноулз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600934912_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_5f1e07e5002c27780015dbc67e7a1c56.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Можно по-разному относиться к "Грэмми", но нельзя отрицать, что это главное событие в музыкальном мире — как "Оскар" в кино или Met Gala в моде. Даже несмотря на многочисленные скандалы и сомнения в том, что награды получают те, кто их достоин. Накануне вручения премий американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи напоминаем о связанных с событием скандалах, рассказываем о фаворитах и делаем ставки.Скандалы без расследования"Грэмми" уже не первый год окружают разговоры о непрозрачном процессе номинирования, обвинения в расизме и харассменте, упреки в потере связи с современной поп-культурой и неспособности непредвзято оценивать. И это неполный список.В этом году шок и недоумение вызвало то, что главного хитмейкера года, The Weeknd, не включили ни в одну номинацию, притом что и критики, и аудитория более чем положительно оценили альбом "After hours". Синглы с него получили лестные отзывы и не только попали во все престижные хит-парады, но били рекорды продаж.Певец сразу обвинил "Грэмми" в коррупции и потребовал прозрачности в работе академии. Твит исполнителя собрал более миллиона лайков.Пару дней назад с похожими обвинениями выступил Зейн: британский певец заявил, что номинируют только тех, кто задабривает жюри подарками.В другом твите он пояснил, что обеспокоен непрозрачностью процесса отбора, а также расизмом и фаворитизмом в системе голосования.Стоит упомянуть и о громких скандалах прошлых лет. В том году все говорили об увольнении первой женщины — президента академии звукозаписи Деборы Дуган. Она занимала пост почти полгода, ей приписали якобы злоупотребление полномочиями, хотя Дебора просто сказала, что механизм работы топ-руководителей "Грэмми" вызывает вопросы. И вдогонку обвинила их в сексуальных домогательствах.Это еще мы не вспоминаем об Алисии Кис (она указала организаторам на недостаток этнического разнообразия) и рэпере Tyler The Creator (заявил о расизме в распределении номинантов и отметил, что рэп-номинация — сомнительный комплимент).На кофейной гущеДелать ставки на то, кто получит "золотой граммофон" американской академии можно, но жюри бывает непредсказуемым: выбирает одного фаворита и заваливает наградами или, наоборот, раздает их "поровну".Основное внимание — к "большой четверке": категориям "Альбом года" (в ней отмечают прежде всего самого артиста), "Запись года" (здесь чествуют не только исполнителя, но автора и продюсера), "Песня года" и "Лучший новый исполнитель". Больше всего номинаций у Бейонсе (девять в разных категориях), по шесть у Тейлор Свифт, Дуа Липы и Roddy Ricch.В категории "Запись года" фаворитами считают Бейонсе и ее трек "Black parade", Дуа Липу с "Don’t start now" и "Savage" — коллаборация от Megan Thee Stallion и Бейонсе.Надо сказать, что летний релиз "Black parade" хоть и вышел на фоне антирасистских протестов в США, но особого внимания не привлек. Однако академия очень любит Бейонсе, у нее уже 24 статуэтки и 79 номинаций. Так что сбрасывать ее со счетов не следует. Самым компромиссным вариантом выглядит Дуа Липа: ее хит "Don't start now" звучал из каждой второй колонки.А вот в номинации "Альбом года" больше всего шансов у "Folklore" Тейлор Свифт. Певица выпустила пластинку совершенно неожиданно, о релизе объявили буквально за пару часов. Но отсутствие промо не помешало альбому занять первые строчки главных чартов. Тейлор частично вернулась к кантри-корням и снова доказала, что достойна негласного звания лучшего автора-исполнителя как минимум в США.Тягучие, вдумчивые мелодии, глубокомысленные тексты — на пластинке Свифт успела уютно поностальгировать о прошлом, порассуждать об эмоциях, подростковых отношениях и потерянной любви.Такие же внушительные шансы на победу у Свифт в категории "Песня года". Ее "Cardigan", софт-рок балладу с нежными клавишными, таинственными барабанами и пронзительной лирикой, хочется слушать на репите. Но конкуренцию ей, очевидно, составит "I can’t breathe" от H.E.R. — композиция с социально-политическим настроением отсылает к словам убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Будет символично, если академия отметит именно ее.Ну а лучшим новым исполнителем станет, вероятнее всего, американская рэперша Megan Thee Stallion. Хотя новичком ее называть не очень верно: впервые о ней заговорили в 2019-м, когда она выпустила микстейп "Fever" (микстейп — это треки из разных музыкальных фрагментов, собранных в композицию). Новая мини-пластинка "Suga" состоит из смелых экспериментов с R&B и хип-хопом и полна теплого, а иногда даже романтичного звучания.А что же наши?Российские исполнители тоже попали в списки. Пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "Лучшее сольное инструментальное исполнение классической музыки". Ранее он уже завоевывал награду в аналогичной категории в 2017-м, а теперь представлен за альбом "Destination Rachmaninov: Arrival".Дирижер Максим Емельянычев поборется за звание в категории "Лучшая оперная запись". Его номинировали за оперу Генделя "Агриппина" в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Вместе с ним за запись этого же произведения на награду претендуют американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.А диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) номинирован на "Грэмми" за ремикс композиции "Roses" американского рэпера SAINt JHN в категории "Лучший ремикс".С российскими исполнителями тоже не обошлось без курьезов. Осенью объявили, что альбом Леонида Агутина "La Vida Cosmopolita" (записанный вместе с гитаристом Алом Ди Меолой) попал в лонг-лист "Грэмми". Причем аж в пяти номинациях, в том числе "Альбом года".Но в финальный список Агутин не попал: академия обошла вниманием и пластинку, и его композицию "Just A Rainy Day", и клип на песню "Funcky Cha".Что будет за шоу?Вопросов к тому, как организуют пандемийное шоу "Грэмми", было достаточно. Устроители решили обойтись без публики в зале, но ведущие будут общаться с номинантами.Выступят артисты на целых пяти специально созданных сценах, обращенных друг к другу — таким образом предполагается создать своеобразный диалог между музыкантами.Открывает шоу Гарри Стайлс (у него три номинации — в категориях "Лучший вокальный поп-альбом", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшее музыкальное видео"). Эксперты отмечают, что начинающий церемонию награждения певец должен получить какую-то награду. Так ли это — скоро узнаем.Также ожидается выступление BTS — суперпопулярная k-pop группа номинирована в категории "Лучшее выступление поп дуэта/группы". Это первый случай, когда южнокорейский коллектив отмечает жюри "Грэмми", но фанаты недовольны. Они считают, что бойз-бенд заслуживает большего признания.Кроме того, на церемонии выступит триумфатор прошлого года Билли Айлиш. На этот раз она представлена в четырех разных номинациях за композиции "Everything I Wanted" и "No Time To Die". Также заявлены Тейлор Свифт, Дуа Липа, Bad Bunny, Haim, Крис Мартин, Джон Мэйер.Если с лайн-апом все понятно, то остается вопрос — ждать ли скандалов после объявления победителей.Начало церемонии вручения "Грэмми" в Лос-Анджелесе 15 марта в 03:00 по московскому времени, трансляцию покажет Okko.tv

https://ria.ru/20210305/kino-1599954998.html

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил трифонов, леонид агутин, лос-анджелес, что посмотреть , дуа липа, bts, билли айлиш, музыка, знаменитости, бейонсе ноулз, оскар (премия), джордж флойд, гарри стайлс, тейлор свифт (певица), грэмми, сша