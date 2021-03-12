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The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"
The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"
Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) заявил изданию The New York Times, что бойкотирует премию "Грэмми". РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:19
2021-03-12T17:19
культура
грэмми
сша
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) заявил изданию The New York Times, что бойкотирует премию "Грэмми".В этом году он не получил ни одной номинации на самую престижную награду в музыкальной индустрии, несмотря на то, что его хит "Blinding Lights" провел 52 недели в топ-10 в чарте Billboard Hot 100, и понравился критикам и слушателям. Не отметили и альбом певца "After Hours", релиз которого состоялся весной 2020 года, и он стал номером один по количеству продаж в США.В The New York Times подчеркивают, что "тайные комитеты", которые упоминает Тесфайе, — это группа анонимных экспертов, за которыми остается последнее слово при выборе номинантов после того, как их рассмотрели и отобрали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи.Когда осенью прошлого года были объявлены номинанты "Грэмми", и The Weeknd не увидел себя в списке, опубликовал в твиттере пост, в котором обвинил Академию звукозаписи в "коррумпированности". "Грэмми" остается коррумпированным. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии", — написал музыкант.По информации The New York Times, организаторы "Грэмми" давно уже стремятся усовершенствовать систему голосования, но многие все равно обвиняют их в несправедливости и в предвзятом отношении к женщинам и темнокожим артистам (Последним темнокожим артистом, получившим "Грэмми" за "Альбом года", был Херби Хэнкок в 2008-м году. — Прим. ред.)В этом году 63-я церемония награждения премией "Грэмми" начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.
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РИА Новости
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грэмми, сша, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"

17:19 12.03.2021
 
© AP Photo / Invision/Jack PlunkettКанадский певец The Weeknd
Канадский певец The Weeknd - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) заявил изданию The New York Times, что бойкотирует премию "Грэмми".
В этом году он не получил ни одной номинации на самую престижную награду в музыкальной индустрии, несмотря на то, что его хит "Blinding Lights" провел 52 недели в топ-10 в чарте Billboard Hot 100, и понравился критикам и слушателям. Не отметили и альбом певца "After Hours", релиз которого состоялся весной 2020 года, и он стал номером один по количеству продаж в США.

"Все из-за тайных комитетов, — прокомментировал The Weeknd изданию. — Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на "Грэмми".

В The New York Times подчеркивают, что "тайные комитеты", которые упоминает Тесфайе, — это группа анонимных экспертов, за которыми остается последнее слово при выборе номинантов после того, как их рассмотрели и отобрали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи.
Когда осенью прошлого года были объявлены номинанты "Грэмми", и The Weeknd не увидел себя в списке, опубликовал в твиттере пост, в котором обвинил Академию звукозаписи в "коррумпированности".
"Грэмми" остается коррумпированным. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии", — написал музыкант.
По информации The New York Times, организаторы "Грэмми" давно уже стремятся усовершенствовать систему голосования, но многие все равно обвиняют их в несправедливости и в предвзятом отношении к женщинам и темнокожим артистам (Последним темнокожим артистом, получившим "Грэмми" за "Альбом года", был Херби Хэнкок в 2008-м году. — Прим. ред.)
"Мы все разочарованы, когда кто-то расстроен, — отреагировал на слова Эйбела Тесфайе Харви Мейсон, продюсер и президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи. — Но я скажу, что мы постоянно развиваемся. И в этом году, как и в прошлые годы, мы собираемся внимательно изучить, как улучшить процесс награждения, включая комитеты по отбору номинантов".
В этом году 63-я церемония награждения премией "Грэмми" начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.
Гарри Стайлс - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 21:57Культура
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
 
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