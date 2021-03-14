https://ria.ru/20210314/germaniya-1601172679.html

Стали известны результаты экзит-поллов на региональных выборах в Германии

Стали известны результаты экзит-поллов на региональных выборах в Германии

Немецкие "Зеленые" побеждают на региональных выборах в Баден-Вюртемберге, социал-демократы первые в Рейнланд-Пфальце, Христианско-демократический союз теряет... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T20:09

2021-03-14T20:09

2021-03-14T20:30

рейнланд-пфальц

баден-вюртемберг

германия

в мире

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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Немецкие "Зеленые" побеждают на региональных выборах в Баден-Вюртемберге, социал-демократы первые в Рейнланд-Пфальце, Христианско-демократический союз теряет несколько процентных пунктов, свидетельствуют результаты exit poll, озвученные немецкими телеканалами.В Баден-Вюртемберге предварительные итоги показывают победу "Зеленых" с 31% голосов, вторыми идут ХДС с 23% - это на 4% ниже, чем на выборах в 2016 году. "Альтернатива для Германии" занимает третье место с 11,5%, теряет при этом 3,6%, социал-демократы показывают аналогичный выборам 2016 года результат - 12% (минус 0,7%). Либералы из Свободной демократической партии улучшают результат на 3,2% и получают 11,5%. "Левые" набирают лишь 3,5%, "Свободные избиратели" - 3%. Обе партии вновь не преодолевают пятипроцентный барьер, но улучшают результат на 0,6% и 2,9%, соответственно.В Рейнланд-Пфальце, несмотря на незначительные потери (минус 1,7%), лидерство сохраняют социал-демократы - 34,5%. Второе место достается ХДС с 26%, но партия теряет почти 6% по сравнению с 2016 годом. "Альтернатива для Германии" стала третьей и в этом регионе, но также теряет голоса - 10,5% (минус 2,1%). "Зеленые" улучшают свой результат на 3,2% и получают 8,5%, за ними следуют "Свободные демократы" с 6,5% (плюс 0,3%) и "Свободные избиратели" с 5,5% (плюс 3,3%) - они преодолевают пятипроцентный проходной барьер. "Левые" набрали 2,5% (минус 0,3%) и не попадают в ландтаг.Таким образом, правящая коалиция "Зеленых" и ХДС в Баден-Вюртемберге сохраняет большинство и может сформировать новое правительство. В Рейнланд-Пфальце так называемая "светофорная коалиция" (названа по цветам партий) предварительно сохраняет относительное большинство - СДПГ, СвДП и "Зеленые" получают более 50% голосов.Предыдущие выборы в обоих регионах прошли в 2016 году. Нынешние стали первыми в текущем "выборном" году - в сентябре предстоят парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое федеральное правительство с новым канцлером.

https://ria.ru/20210306/germaniya-1600122458.html

https://ria.ru/20210120/lashet-1593863211.html

рейнланд-пфальц

баден-вюртемберг

германия

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рейнланд-пфальц, баден-вюртемберг, германия, в мире