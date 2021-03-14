Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/germaniya-1601172679.html
Стали известны результаты экзит-поллов на региональных выборах в Германии
Стали известны результаты экзит-поллов на региональных выборах в Германии
Немецкие "Зеленые" побеждают на региональных выборах в Баден-Вюртемберге, социал-демократы первые в Рейнланд-Пфальце, Христианско-демократический союз теряет... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T20:09
2021-03-14T20:30
рейнланд-пфальц
баден-вюртемберг
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601173515_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_93cbefa2c328c04af1eced6a4596f3ae.jpg
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Немецкие "Зеленые" побеждают на региональных выборах в Баден-Вюртемберге, социал-демократы первые в Рейнланд-Пфальце, Христианско-демократический союз теряет несколько процентных пунктов, свидетельствуют результаты exit poll, озвученные немецкими телеканалами.В Баден-Вюртемберге предварительные итоги показывают победу "Зеленых" с 31% голосов, вторыми идут ХДС с 23% - это на 4% ниже, чем на выборах в 2016 году. "Альтернатива для Германии" занимает третье место с 11,5%, теряет при этом 3,6%, социал-демократы показывают аналогичный выборам 2016 года результат - 12% (минус 0,7%). Либералы из Свободной демократической партии улучшают результат на 3,2% и получают 11,5%. "Левые" набирают лишь 3,5%, "Свободные избиратели" - 3%. Обе партии вновь не преодолевают пятипроцентный барьер, но улучшают результат на 0,6% и 2,9%, соответственно.В Рейнланд-Пфальце, несмотря на незначительные потери (минус 1,7%), лидерство сохраняют социал-демократы - 34,5%. Второе место достается ХДС с 26%, но партия теряет почти 6% по сравнению с 2016 годом. "Альтернатива для Германии" стала третьей и в этом регионе, но также теряет голоса - 10,5% (минус 2,1%). "Зеленые" улучшают свой результат на 3,2% и получают 8,5%, за ними следуют "Свободные демократы" с 6,5% (плюс 0,3%) и "Свободные избиратели" с 5,5% (плюс 3,3%) - они преодолевают пятипроцентный проходной барьер. "Левые" набрали 2,5% (минус 0,3%) и не попадают в ландтаг.Таким образом, правящая коалиция "Зеленых" и ХДС в Баден-Вюртемберге сохраняет большинство и может сформировать новое правительство. В Рейнланд-Пфальце так называемая "светофорная коалиция" (названа по цветам партий) предварительно сохраняет относительное большинство - СДПГ, СвДП и "Зеленые" получают более 50% голосов.Предыдущие выборы в обоих регионах прошли в 2016 году. Нынешние стали первыми в текущем "выборном" году - в сентябре предстоят парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое федеральное правительство с новым канцлером.
https://ria.ru/20210306/germaniya-1600122458.html
https://ria.ru/20210120/lashet-1593863211.html
рейнланд-пфальц
баден-вюртемберг
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601173515_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_ad7c192e39479d20be67028707c5c398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рейнланд-пфальц, баден-вюртемберг, германия, в мире

Стали известны результаты экзит-поллов на региональных выборах в Германии

20:09 14.03.2021 (обновлено: 20:30 14.03.2021)
 
© AP Photo / Michael ProbstПредвыборные плакаты с изображением Винфрида Кречмана из партии Зеленых
Предвыборные плакаты с изображением Винфрида Кречмана из партии Зеленых - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© AP Photo / Michael Probst
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Немецкие "Зеленые" побеждают на региональных выборах в Баден-Вюртемберге, социал-демократы первые в Рейнланд-Пфальце, Христианско-демократический союз теряет несколько процентных пунктов, свидетельствуют результаты exit poll, озвученные немецкими телеканалами.
В Баден-Вюртемберге предварительные итоги показывают победу "Зеленых" с 31% голосов, вторыми идут ХДС с 23% - это на 4% ниже, чем на выборах в 2016 году. "Альтернатива для Германии" занимает третье место с 11,5%, теряет при этом 3,6%, социал-демократы показывают аналогичный выборам 2016 года результат - 12% (минус 0,7%). Либералы из Свободной демократической партии улучшают результат на 3,2% и получают 11,5%. "Левые" набирают лишь 3,5%, "Свободные избиратели" - 3%. Обе партии вновь не преодолевают пятипроцентный барьер, но улучшают результат на 0,6% и 2,9%, соответственно.
Делегат на съезде партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 08:00
Почему Германия не может лишить себя "Альтернативы"
В Рейнланд-Пфальце, несмотря на незначительные потери (минус 1,7%), лидерство сохраняют социал-демократы - 34,5%. Второе место достается ХДС с 26%, но партия теряет почти 6% по сравнению с 2016 годом. "Альтернатива для Германии" стала третьей и в этом регионе, но также теряет голоса - 10,5% (минус 2,1%). "Зеленые" улучшают свой результат на 3,2% и получают 8,5%, за ними следуют "Свободные демократы" с 6,5% (плюс 0,3%) и "Свободные избиратели" с 5,5% (плюс 3,3%) - они преодолевают пятипроцентный проходной барьер. "Левые" набрали 2,5% (минус 0,3%) и не попадают в ландтаг.
Таким образом, правящая коалиция "Зеленых" и ХДС в Баден-Вюртемберге сохраняет большинство и может сформировать новое правительство. В Рейнланд-Пфальце так называемая "светофорная коалиция" (названа по цветам партий) предварительно сохраняет относительное большинство - СДПГ, СвДП и "Зеленые" получают более 50% голосов.
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 16:29
Возможного преемника Меркель обвинили в симпатии к России
Предыдущие выборы в обоих регионах прошли в 2016 году. Нынешние стали первыми в текущем "выборном" году - в сентябре предстоят парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое федеральное правительство с новым канцлером.
 
Рейнланд-ПфальцБаден-ВюртембергГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:20В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Лента новостейМолния