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В Польше сообщили об обмане Украины при покупке российского газа

В Польше сообщили об обмане Украины при покупке российского газа

Независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал о тяжелых последствиях для жителей Украины в результате "отказа" властей от газа из России, РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T07:00

2021-03-14T07:00

2021-03-14T07:45

анджей щенсняк

денис шмыгаль

россия

андрей коболев

нафтогаз украины

газпром

европа

газпром экспорт

киев

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал о тяжелых последствиях для жителей Украины в результате "отказа" властей от газа из России, пишет Myśl Polska.Автор статьи обратил внимание на прекращение поставок голубого топлива в страну в 2015 году после того, как Киев "перестал платить по счетам". Этот шаг на Украине восприняли как "политический шантаж" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".По мнению эксперта, для легализации этой системы в Киеве придумали "виртуальный реверс", а также так называемый механизм "накручивания счетчика". Как отметил публицист, речь идет о небольшой трубопроводной петле у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ.Щенсняк считает, что в итоге украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.Польский эксперт пришел к выводу, что западные поставщики и их украинские партнеры смогли "прекрасно зарабатывать на простой схеме".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>"Угроза суверенитету Украины"Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет Украины, поскольку, как утверждает он, "такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль". По его словам, закупка голубого топлива из соседней страны "не может быть сугубо коммерческой операцией". Такого же мнения придерживается премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что страна не намерена возобновлять импорт газа из России.Отказ от прямых закупокКиев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. Но с начала сентября 2020 года он полностью перешел на покупку российского газа по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию "голубого топлива".Продолжение транзита газаРоссия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

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https://ria.ru/20210110/ugol-1592406742.html

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