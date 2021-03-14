Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/galileo-1601117286.html
Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T03:06
2021-03-14T12:00
россия
gps
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
союз
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/45/1562524583_0:97:2413:1454_1920x0_80_0_0_14f6799a8255d61383d1288f62e1c381.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Договор предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Позже из-за задержки первого пуска Ariane 6, который сейчас намечается во втором квартале 2022 года, один из двух запусков Galileo был перенесен на "Союз" и в настоящее время намечается в сентябре 2021 года.В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html
https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/45/1562524583_122:0:2322:1650_1920x0_80_0_0_e18a18df1bd9d69e68ccf7a5589cd7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука, союз, москва

Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник

03:06 14.03.2021 (обновлено: 12:00 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Договор предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Позже из-за задержки первого пуска Ariane 6, который сейчас намечается во втором квартале 2022 года, один из двух запусков Galileo был перенесен на "Союз" и в настоящее время намечается в сентябре 2021 года.

"Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра (космодром Куру. — Прим. ред.) теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на "Союз-СТ" и планируется, предварительно, в марте 2022 года", — сказал собеседник агентства.

В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 03:37Наука
НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.
В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
Ракета-носитель Союз-2 в бело-синей гамме - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 10:28
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
 
РоссияGPSГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаСоюзМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния