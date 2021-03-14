https://ria.ru/20210314/galileo-1601117286.html

Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник

Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T03:06

2021-03-14T03:06

2021-03-14T12:00

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глонасс (система навигации)

космос - риа наука

союз

москва

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Договор предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Позже из-за задержки первого пуска Ariane 6, который сейчас намечается во втором квартале 2022 года, один из двух запусков Galileo был перенесен на "Союз" и в настоящее время намечается в сентябре 2021 года.В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html

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россия, gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука, союз, москва