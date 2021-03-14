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https://ria.ru/20210314/frexit-1601128216.html
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Лоран Эрбле в своей статье в журнале Le Figaro предупредил о возможном выходе Франции из Евросоюза. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:17
2021-03-14T10:17
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Журналист Лоран Эрбле в своей статье в журнале Le Figaro предупредил о возможном выходе Франции из Евросоюза.Автор считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Эксперт фактически возлагает вину за это на руководство Евросоюза. По его мнению, оно препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам - членам союза.Эрбле напомнил, что США выделили почти пять триллионов долларов для помощи национальной экономике, тогда как в Европе финансирование составило около 300 миллиардов евро.При этом, подчеркнул он, в этих условиях руководство ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медика, чтобы повысить их конкурентоспособность.Специалист считает, что Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в союзе. В частности, он отметил, что стратегия Британии по борьбе с коронавирусом оказалась значительно эффективнее стратегии ЕС. Эрбле приходит к выводу, что сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, указывая на то, что союзу не удалось защитить Пятую республику ни от одного возникшего кризиса.Таким образом, автор назвал реальной возможность начать процесс выхода Франции из союза.
https://ria.ru/20200928/partii-1577918383.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, франция, европа, сша, в мире

Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit

10:17 14.03.2021
 
© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© AP Photo / Morry Gash
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Журналист Лоран Эрбле в своей статье в журнале Le Figaro предупредил о возможном выходе Франции из Евросоюза.
Автор считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько просела европейская промышленность и экономика.
Эксперт фактически возлагает вину за это на руководство Евросоюза. По его мнению, оно препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам - членам союза.
Эрбле напомнил, что США выделили почти пять триллионов долларов для помощи национальной экономике, тогда как в Европе финансирование составило около 300 миллиардов евро.
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При этом, подчеркнул он, в этих условиях руководство ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медика, чтобы повысить их конкурентоспособность.
"ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины", – заявил автор.
Специалист считает, что Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в союзе. В частности, он отметил, что стратегия Британии по борьбе с коронавирусом оказалась значительно эффективнее стратегии ЕС.
Эрбле приходит к выводу, что сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, указывая на то, что союзу не удалось защитить Пятую республику ни от одного возникшего кризиса.
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"ЕС — это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам", — заключил он.
Таким образом, автор назвал реальной возможность начать процесс выхода Франции из союза.
 
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