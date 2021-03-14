https://ria.ru/20210314/forum-1601119024.html

Глава Госдепа осудил задержания на форуме депутатов в Москве

Глава Госдепа осудил задержания на форуме депутатов в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "сомнительных основаниях" для задержания в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T05:23

2021-03-14T05:23

2021-03-14T05:25

юлия галямина

марина литвинович

россия

энтони блинкен

илья яшин

евгений ройзман

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599950928_0:0:2556:1439_1920x0_80_0_0_ce5bf84e8d9a096c9f1c455b45999288.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "сомнительных основаниях" для задержания в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*).Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина были задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке.Позднее Литвинович сообщила РИА Новости, что всех задержанных на форуме НКО-иноагента отпустили из ОВД "Новокосино".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210313/forum-1601111631.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия галямина, марина литвинович, россия, энтони блинкен, илья яшин, евгений ройзман, москва, сша, в мире