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Глава Госдепа осудил задержания на форуме депутатов в Москве
Глава Госдепа осудил задержания на форуме депутатов в Москве
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "сомнительных основаниях" для задержания в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T05:23
2021-03-14T05:25
юлия галямина
марина литвинович
россия
энтони блинкен
илья яшин
евгений ройзман
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "сомнительных основаниях" для задержания в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*).Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина были задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке.Позднее Литвинович сообщила РИА Новости, что всех задержанных на форуме НКО-иноагента отпустили из ОВД "Новокосино".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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юлия галямина, марина литвинович, россия, энтони блинкен, илья яшин, евгений ройзман, москва, сша, в мире

Глава Госдепа осудил задержания на форуме депутатов в Москве

05:23 14.03.2021 (обновлено: 05:25 14.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "сомнительных основаниях" для задержания в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*).

"Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях", - написал госсекретарь в Twitter, призвав прекратить преследование "независимых голосов".

Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина были задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке.
Позднее Литвинович сообщила РИА Новости, что всех задержанных на форуме НКО-иноагента отпустили из ОВД "Новокосино".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 22:39
Всех задержанных на форуме в Москве отпустили
 
Юлия ГаляминаМарина ЛитвиновичРоссияЭнтони БлинкенИлья ЯшинЕвгений РойзманМоскваСШАВ мире
 
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