https://ria.ru/20210314/fast-fud-1601144555.html
Ученые назвали неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда
Ученые назвали неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда
Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:21
2021-03-14T14:21
2021-03-14T15:28
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584782071_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d5607a6b367f6ea9520b81ae38f3db5f.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фастфуда.Выводы исследования опубликовали в журнале Nutrients.Во время эксперимента участницам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.Она отметила, что многие испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса.Профессор подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда заключается не в отсутствии желания питаться здоровой пищей.Когда участницы исследования осознавали, сколько стресса они на самом деле испытывают ежедневно, то сокращалось и количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира."Если вы не знаете, как справиться со стрессом, зачем вам заботиться о том, что вы едите?" — заключила Чанг.В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/eda-1576983868.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584782071_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b036871d54fea9232b4fb84c1a1755ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фастфуда.
Выводы исследования опубликовали в журнале Nutrients
.
Во время эксперимента участницам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.
"Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: "Я впервые осознала, что испытываю такой стресс", — поделилась ведущий автор исследования профессор Мей-Вей Чанг.
Она отметила, что многие испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса.
Профессор подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда заключается не в отсутствии желания питаться здоровой пищей.
Когда участницы исследования осознавали, сколько стресса они на самом деле испытывают ежедневно, то сокращалось и количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира.
"Если вы не знаете, как справиться со стрессом, зачем вам заботиться о том, что вы едите?" — заключила Чанг.
В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.