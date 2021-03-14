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Ученые назвали неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда

Ученые назвали неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда

Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T14:21

2021-03-14T14:21

2021-03-14T15:28

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фастфуда.Выводы исследования опубликовали в журнале Nutrients.Во время эксперимента участницам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.Она отметила, что многие испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса.Профессор подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда заключается не в отсутствии желания питаться здоровой пищей.Когда участницы исследования осознавали, сколько стресса они на самом деле испытывают ежедневно, то сокращалось и количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира."Если вы не знаете, как справиться со стрессом, зачем вам заботиться о том, что вы едите?" — заключила Чанг.В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/eda-1576983868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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