Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/fast-fud-1601144555.html
Ученые назвали неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда
Ученые назвали неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда
Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:21
2021-03-14T15:28
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584782071_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d5607a6b367f6ea9520b81ae38f3db5f.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фастфуда.Выводы исследования опубликовали в журнале Nutrients.Во время эксперимента участницам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.Она отметила, что многие испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса.Профессор подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда заключается не в отсутствии желания питаться здоровой пищей.Когда участницы исследования осознавали, сколько стресса они на самом деле испытывают ежедневно, то сокращалось и количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира."Если вы не знаете, как справиться со стрессом, зачем вам заботиться о том, что вы едите?" — заключила Чанг.В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/eda-1576983868.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584782071_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b036871d54fea9232b4fb84c1a1755ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Ученые назвали неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда

14:21 14.03.2021 (обновлено: 15:28 14.03.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Sharon AngРыба и картофель фри в ресторане ЮАР
Рыба и картофель фри в ресторане ЮАР - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фастфуда.
Выводы исследования опубликовали в журнале Nutrients.
Во время эксперимента участницам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.

"Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: "Я впервые осознала, что испытываю такой стресс", — поделилась ведущий автор исследования профессор Мей-Вей Чанг.

Она отметила, что многие испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса.
Девушка выбирает правильное питание - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 02:00Сказано в эфире
Как из вредной еды сделать полезную Преобразовать привычный фастфуд или десерт в совершенно здоровое блюдо вряд ли получится. Однако частичное решение проблемы возможно ‒ нужно лишь заменить некоторые ингредиенты, рассказала радио Sputnik кулинарный блогер Нурия Дианова.
Профессор подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда заключается не в отсутствии желания питаться здоровой пищей.
Когда участницы исследования осознавали, сколько стресса они на самом деле испытывают ежедневно, то сокращалось и количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира.
"Если вы не знаете, как справиться со стрессом, зачем вам заботиться о том, что вы едите?" — заключила Чанг.
В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:20В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Лента новостейМолния