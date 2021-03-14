https://ria.ru/20210314/devochka-1601179769.html
СК проверяет информацию о насилии над 12-летней девочкой
СК проверяет информацию о насилии над 12-летней девочкой
Российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T22:35
2021-03-14T22:35
2021-03-14T22:40
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_66dba28d4245226075af7cb38d639d42.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный Следственный комитет (СК), дополнительная информация будет сообщена после проверки.По словам Кузнецовой, информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки появилась в социальных сетях.Позднее Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, выясняются новые подробности."По истории с жестоким обращением с 12-летней девочкой выясняются все новые подробности. Вопросов много. По предварительной информации, фото (где изображена девочка с побоями – ред.) были сделаны в феврале... В марте тоже были побои... Сейчас подключены все уполномоченные структуры", - написала Кузнецова в Instagram.Омбудсмен добавила, что "коллега в регионе в ближайшее время встретится с девочкой".
https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html
https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63637d2c8cc54040bdff8e5fa1533ad3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Российский омбудсмен Анна Кузнецова
сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный Следственный комитет (СК
), дополнительная информация будет сообщена после проверки.
По словам Кузнецовой, информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки появилась в социальных сетях.
"Связались с детским омбудсменом Москвы, региональным Следственным комитетом. В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются личности, уточнён регион, местонахождение семьи, и в ближайшее время будет дополнительная информация", - написала Кузнецова в Instagram.
Позднее Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, выясняются новые подробности.
"По истории с жестоким обращением с 12-летней девочкой выясняются все новые подробности. Вопросов много. По предварительной информации, фото (где изображена девочка с побоями – ред.) были сделаны в феврале... В марте тоже были побои... Сейчас подключены все уполномоченные структуры", - написала Кузнецова в Instagram.
Омбудсмен добавила, что "коллега в регионе в ближайшее время встретится с девочкой".