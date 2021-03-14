Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/devochka-1601179769.html
СК проверяет информацию о насилии над 12-летней девочкой
СК проверяет информацию о насилии над 12-летней девочкой
Российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T22:35
2021-03-14T22:40
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_66dba28d4245226075af7cb38d639d42.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный Следственный комитет (СК), дополнительная информация будет сообщена после проверки.По словам Кузнецовой, информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки появилась в социальных сетях.Позднее Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, выясняются новые подробности."По истории с жестоким обращением с 12-летней девочкой выясняются все новые подробности. Вопросов много. По предварительной информации, фото (где изображена девочка с побоями – ред.) были сделаны в феврале... В марте тоже были побои... Сейчас подключены все уполномоченные структуры", - написала Кузнецова в Instagram.Омбудсмен добавила, что "коллега в регионе в ближайшее время встретится с девочкой".
https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html
https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63637d2c8cc54040bdff8e5fa1533ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК проверяет информацию о насилии над 12-летней девочкой

22:35 14.03.2021 (обновлено: 22:40 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный Следственный комитет (СК), дополнительная информация будет сообщена после проверки.
По словам Кузнецовой, информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки появилась в социальных сетях.

"Связались с детским омбудсменом Москвы, региональным Следственным комитетом. В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются личности, уточнён регион, местонахождение семьи, и в ближайшее время будет дополнительная информация", - написала Кузнецова в Instagram.

Позднее Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, выясняются новые подробности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:22
В Саратовской области подростки получили срок за насилие над девочкой
"По истории с жестоким обращением с 12-летней девочкой выясняются все новые подробности. Вопросов много. По предварительной информации, фото (где изображена девочка с побоями – ред.) были сделаны в феврале... В марте тоже были побои... Сейчас подключены все уполномоченные структуры", - написала Кузнецова в Instagram.
Омбудсмен добавила, что "коллега в регионе в ближайшее время встретится с девочкой".
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 16:19
В России создадут Фонд защиты детей
 
Анна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:20В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Лента новостейМолния