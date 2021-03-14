https://ria.ru/20210314/devochka-1601179769.html

СК проверяет информацию о насилии над 12-летней девочкой

СК проверяет информацию о насилии над 12-летней девочкой

Российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T22:35

2021-03-14T22:35

2021-03-14T22:40

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, разбирается региональный Следственный комитет (СК), дополнительная информация будет сообщена после проверки.По словам Кузнецовой, информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки появилась в социальных сетях.Позднее Анна Кузнецова сообщила, что в ситуации с девочкой из Москвы, которая подвергалась насилию и жестокому обращению, выясняются новые подробности."По истории с жестоким обращением с 12-летней девочкой выясняются все новые подробности. Вопросов много. По предварительной информации, фото (где изображена девочка с побоями – ред.) были сделаны в феврале... В марте тоже были побои... Сейчас подключены все уполномоченные структуры", - написала Кузнецова в Instagram.Омбудсмен добавила, что "коллега в регионе в ближайшее время встретится с девочкой".

https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html

https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия