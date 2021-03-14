https://ria.ru/20210314/deti-1601166245.html

В Волгоградской области трое детей провалились под лед

В Волгоградской области трое детей провалились под лед

Трое мальчиков возрастом от 6 до 10 лет провалились под лед на реке Ахтуба под Волгоградом, их удалось вытащить из воды, но один из детей умер, сообщили... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T18:39

2021-03-14T18:39

2021-03-14T18:39

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 14 мар - РИА Новости. Трое мальчиков возрастом от 6 до 10 лет провалились под лед на реке Ахтуба под Волгоградом, их удалось вытащить из воды, но один из детей умер, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, два брата 10 и 7 лет, а также их шестилетний друг из Волжского отправились гулять к реке Ахтуба. Дети зашли на лед, но он не выдержал их веса. По информации СК, мальчиков вытащили из воды взрослые, которые оказались поблизости.СК организовал проверку по факту гибели семилетнего ребенка.

https://ria.ru/20210309/led-1600417256.html

волгоград

волгоградская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия