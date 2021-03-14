https://ria.ru/20210314/dengi-1601149125.html

Welt: немецкие власти могли случайно проспонсировать террористов

Welt: немецкие власти могли случайно проспонсировать террористов

В Германии часть помощи, которую власти оказывали бизнесу во время пандемии коронавируса, могла пойти на поддержку исламистов, пишет газета Welt со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T15:27

2021-03-14T15:27

2021-03-14T16:32

коронавирус covid-19

welt

ближний восток

москва

германия

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Германии часть помощи, которую власти оказывали бизнесу во время пандемии коронавируса, могла пойти на поддержку исламистов, пишет газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина."В отдельных случаях есть подозрения в прямом финансировании терроризма", — отмечается в статье.В трех случаях есть признаки того, что выплаченные средства могли направить в поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Сейчас служба государственной безопасности и прокуратура ведут более сотни расследований в столице в отношении 60 человек. Власти проверяют, были ли деньги получены обманным путем.Ущерб по уголовным делам составляет около миллиона евро, в ходе обысков изъяли около 250 тысяч евро.В Германии со 2 ноября продолжается локдаун, введенный правительством и землями страны для предотвращения распространения коронавируса. В течение этого времени рестораны, бары, кафе и гостиницы остаются закрытыми.

https://ria.ru/20210222/oshibka-1598527969.html

ближний восток

москва

германия

берлин (город)

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2021

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коронавирус covid-19, welt, ближний восток, москва, германия, берлин (город), в мире