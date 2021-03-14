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Welt: немецкие власти могли случайно проспонсировать террористов
Welt: немецкие власти могли случайно проспонсировать террористов
В Германии часть помощи, которую власти оказывали бизнесу во время пандемии коронавируса, могла пойти на поддержку исламистов, пишет газета Welt со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T15:27
2021-03-14T16:32
коронавирус covid-19
welt
ближний восток
москва
германия
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Германии часть помощи, которую власти оказывали бизнесу во время пандемии коронавируса, могла пойти на поддержку исламистов, пишет газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина."В отдельных случаях есть подозрения в прямом финансировании терроризма", — отмечается в статье.В трех случаях есть признаки того, что выплаченные средства могли направить в поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Сейчас служба государственной безопасности и прокуратура ведут более сотни расследований в столице в отношении 60 человек. Власти проверяют, были ли деньги получены обманным путем.Ущерб по уголовным делам составляет около миллиона евро, в ходе обысков изъяли около 250 тысяч евро.В Германии со 2 ноября продолжается локдаун, введенный правительством и землями страны для предотвращения распространения коронавируса. В течение этого времени рестораны, бары, кафе и гостиницы остаются закрытыми.
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коронавирус covid-19, welt, ближний восток, москва, германия, берлин (город), в мире

Welt: немецкие власти могли случайно проспонсировать террористов

15:27 14.03.2021 (обновлено: 16:32 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Германии часть помощи, которую власти оказывали бизнесу во время пандемии коронавируса, могла пойти на поддержку исламистов, пишет газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина.
"В отдельных случаях есть подозрения в прямом финансировании терроризма", — отмечается в статье.
В трех случаях есть признаки того, что выплаченные средства могли направить в поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Сейчас служба государственной безопасности и прокуратура ведут более сотни расследований в столице в отношении 60 человек. Власти проверяют, были ли деньги получены обманным путем.
Ущерб по уголовным делам составляет около миллиона евро, в ходе обысков изъяли около 250 тысяч евро.
В Германии со 2 ноября продолжается локдаун, введенный правительством и землями страны для предотвращения распространения коронавируса. В течение этого времени рестораны, бары, кафе и гостиницы остаются закрытыми.
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