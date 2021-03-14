https://ria.ru/20210314/dengi-1600979160.html

Названы знаки зодиака, которым везет с деньгами

Названы знаки зодиака, которым везет с деньгами

Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которым проще добиться финансового благополучия, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T07:31

2021-03-14T07:31

2021-03-14T07:31

дева

овен

телец

стиль жизни

рыбы

деньги

культура

гороскоп

астрология

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которым проще добиться финансового благополучия, сообщает Pinkvilla.Овны — самые удачливые в этом вопросе. Они целеустремленные и сконцентрированные на работе люди, которая приносит им финансовую стабильность. Овны — прирожденные лидеры, которые умеют мотивировать других, а также справляться со всеми трудностями, так как всегда готовы рисковать.Тельцов привлекает предпринимательство. Вначале им приходится много бороться за свое дело и идею. Но постепенно их усилия приносят долгожданную прибыль и огромный рост в бизнесе. Тельцы — рассудительные и грамотные люди, которые прекрасно разбираются в деньгах и не любят их тратить просто так. Львы любят совершать разные покупки. Однако благодаря удаче они все равно остаются при деньгах и даже что-то откладывают. И тем не менее, Чаттерджи все же предупреждает, что Львы должны внимательно следить за своими расходами. Девы отлично разбираются в денежных делах, им всегда очень везет в этой сфере. Хотя иногда Девам приходится бороться за свое финансовое благополучие, в конце концов, все складывается в их пользу.Рыбы тоже хорошие финансисты и знают, куда стоит вложить средства, чтобы взамен получить еще больше прибыли. Однако представителям этого знака нужно время, чтобы добиться успеха в деньгах. Удача приходит к Рыбам после долгой и упорной работы.

https://ria.ru/20210131/astrologiya-1595190170.html

https://ria.ru/20201220/goroskop-1589955651.html

https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дева, овен, телец, стиль жизни, рыбы, деньги, гороскоп, астрология, новости культуры