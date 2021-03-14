https://ria.ru/20210314/dedyukhin-1601114774.html

Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России

Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России

Выдающийся контрразведчик, генерал-лейтенант Федеральной службы безопасности Михаил Дедюхин был тем человеком, во многом благодаря которому Россия после распада РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:04

2021-03-14T01:04

2021-03-14T10:51

россия

андрей крутов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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"Он спас оружие России": в ФСБ рассказали о выдающемся контрразведчике

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выдающийся контрразведчик, генерал-лейтенант Федеральной службы безопасности Михаил Дедюхин был тем человеком, во многом благодаря которому Россия после распада СССР не просто сохранила свой ядерный оружейный комплекс, и как следствие – суверенитет, но и создала затем новые виды вооружений, не имеющие сейчас аналогов в мире, рассказали РИА Новости ветераны ФСБ, бывшие коллегами и учениками Дедюхина.В воскресенье бывшему начальнику Управления контрразведывательного обеспечения стратегических объектов Департамента экономической безопасности ФСБ Михаилу Дедюхину исполнилось бы 75 лет."О Михаиле Трофимовиче можно говорить долго, настолько это была яркая личность – и как профессионал, и просто как человек. Контрразведывательные мероприятия, проведенные под его руководством и при его личном участии, вошли в "золотой фонд" наших органов безопасности", - говорит генерал-лейтенант запаса ФСБ Александр Измоденов.Разоблачение суперагента ЦРУВ "оборонной" контрразведке Михаил Дедюхин оказался не случайно, а в соответствии с принципом, вошедшем в практику при председателе Комитета государственной безопасности СССР Юрии Андропове - набирать сотрудников, имеющих соответствующее техническое образование, чтобы они могли со знанием дела, зная специфику того или иного научного института, конструкторского бюро, промышленного предприятия, разговаривать с их сотрудниками на одном языке.Сам Дедюхин в молодости работал в Институте атомной энергии имени Курчатова и участвовал в создании ионного двигателя для межпланетных полетов. А после окончания Московского авиационного института был призван в органы государственной безопасности, окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ и был направлен для прохождения службы в знаменитую "десятку" - 10-й отдел Второго Главного управления КГБ, занимавшийся контрразведывательным обеспечением министерств оборонных отраслей промышленности."Приоритет для зачисления в "десятку" отдавался специалистам из оборонных отраслей с профильным техническим образованием – МВТУ имени Баумана, МИФИ, МЭИ, МАИ, МАТИ. Служба нуждалась в таких людях, профессионально знающих дело и способных решать реальные задачи по защите государственных секретов и выявлении признаков враждебной деятельности спецслужб противника", - отметил Измоденов.Первым объектом контрразведывательного обеспечения, на котором работал Дедюхин, был филиал Института атомной энергии ТРИНИТИ в подмосковном Троицке, где разрабатывались различные изделия, в том числе основанные, как принято говорить, на новых физических принципах."Михаилу Трофимовичу в дальнейшем приходилось участвовать в решении задач по защите военно-промышленного комплекса страны - средств доставки ракетно-ядерного оружия, авиации, радиотехнических средств и другого", - рассказал Измоденов. "В его работе нашли отражение такие личные качества, как высочайший профессионализм и профессиональная честь, целеустремленность, аналитические качества оперработника – руководителя, позволявшие своевременно выбирать главное направление действию по выявлению признаков шпионской и иной противоправной деятельности", - добавил ветеран.По словам Измоденова, эти качества Дедюхина ярко проявились, в частности, в работе по разоблачению в 1985 году агента ЦРУ США Адольфа Толкачева – сотрудника НИИ радиостроения Минрадиопрома СССР, передававшего американской разведке секреты радиоэлектронного оснащения советских военных самолетов."Выявление и разоблачение Толкачева проходило непосредственно под руководством Михаила Трофимовича. Результат был получен за очень короткое время – спустя всего лишь четыре месяца после того, как у КГБ появилась информация о наличии в нашем оборонно-промышленном комплексе такого агента ЦРУ. И это при том, что тогда на предприятиях Минрадиопрома работало полтора миллиона человек", - рассказал полковник ФСБ в отставке Александр Литвинов. "Но и потом предстояла очень большая работа по локализации преступной деятельности Толкачева, потому что, как подсчитали специалисты, он нанес Советскому Союзу ущерб на многие миллиарды рублей в ценах тех лет", - добавил Литвинов.Примечательно, что Дедюхин именно за разоблачение Толкачева удостоился высшей награды КГБ СССР - знака "Почетный сотрудник госбезопасности".Как подчеркивают ветераны, Дедюхин добивался успехов в работе не только благодаря своему высокому профессионализму, но и за счет прекрасных человеческих качеств."Руководители оборонных министерств, предприятий очень уважительно относились к Михаилу Трофимовичу. Он сам приезжал к ним, а те понимали, что речь идет о содействии их работе со стороны КГБ, не только в защите гостайны, но и в обнаружении недостатков на производстве, выявлении негативных тенденций, каких-то неправильных решений. И эти недостатки устранялись", - рассказывает генерал-полковник ФСБ в отставке Андрей Крутов. "Большая ему благодарность за то, что многие из нас получили опыт работы непосредственного общения с людьми по оборонной тематике. Это образец оперативного работника, который сам учился у своих наставников и учил, как относиться к работе", - добавляет Крутов."А в отдельных случаях министры, директора, академики сами приезжали к Михаилу Трофимовичу, что называется, "сверить часы", да и просто посоветоваться по чисто человеческим вопросам", - вспоминает Литвинов.Командир, не бросавший в боюПо словам Измоденова, Дедюхина отличало врожденное чувство ответственности, глубочайшая порядочность, доброжелательность, внимательное отношение к окружению и подчиненным, доступность и открытость – но, конечно, в пределах допустимого с точки зрения конспирации в работе."Он смело брал на себя ответственность за принимаемые решения, никогда не переносил на подчиненных претензии руководства к ошибкам, допущенным в ходе проведения мероприятий. Перечисленные качества – это, поверьте, не дежурные слова о своем руководителе. Это все так и было. Мы никогда не слышали от Михаила Трофимовича разносов, поисков виноватых. Все обсуждалось спокойно, по-деловому. И в коллективе не было никаких ссор. Была на удивление дружеская атмосфера", - сказал Измоденов.Оперативные работники из числа подчиненных Дедюхина не считались ни со временем, ни с личными делами, вспоминает Андрей Крутов."Потому что они видели перед собой яркий пример Михаил Трофимовича, который точно так же относился к самому себе. Он работал пусть не 24 часа в сутки – это все же фигура речи, но, бывало, и по 20 часов мог отдавать себя делу", - добавляет ветеран."Михаил Трофимович мог давать задание, как бы шутя. Как-то позвонил в пятницу поздно вечером и с игривостью в голосе осведомился: "Какие у тебя планы на выходные?" Но уже по тону можно было понять, что выходные отменяются. Но я сказал, что готов выполнить любое поручение, и уже рано утром в субботу начал его выполнять", - рассказал полковник ФСБ в отставке Александр Фадеев.А по словам Александра Литвинова, Дедюхин "был командиром, который, образно говоря, не бросит раненных бойцов на поле боя, который в тяжелую минуту тебя поддержит". "Был такой случай – у нас тяжело заболел один сотрудник. И Михаил Трофимович перевел его на должность выше, чтобы семье того человека было легче жить в материальном плане. Но его обязанности при этом легли на нас, и мы, видя такое отношение, пошли навстречу нашему командиру и работали в прямом смысле за себя и за того парня", - говорит Литвинов. "Мы, чувствуя такое отношение к себе, старались ни в коем случае не подвести начальника. И нам с ним хотелось не просто работать, но и показать все лучшее, на что ты способен", - добавляет Крутов.Дедюхин был не только замечательным руководителем, но и талантливым учителем, наставником для подчиненных, рассказывают ветераны. "Он причастен к карьерному росту и становлению руководителями различных рангов многих, в том числе действующих сотрудников ФСБ в генеральском звании", - отмечает Измоденов.Сам Дедюхин, как бы ему нелегко иной раз ни было, не показывал это окружающим, вспоминают ветераны. "Даже в последние годы жизни, когда он уже тяжело болел, никто никогда не слышал от него никаких жалоб. Михаил Трофимович мужественно переносил недуг", - вспоминает Измоденов.На изломе эпохКак подчеркивают ветераны, главная заслуга Дедюхина - это создание новых контрразведывательных структур, обеспечивавших безопасность оборонно-промышленного комплекса России в постсоветский период. Не секрет, что после распада СССР в руководстве России оказались люди, считавшие, что новому государству в условиях демократии спецслужбы не нужны."Начало девяностых годов. Вся система государственного управления, по сути, развалена. И на этом фоне – активизация работы по России всех разведок, каких только можно", - говорит Андрей Крутов."Октябрь 1993 года – в центре Москвы горит Белый дом. А в задымленной столице подразделение Михаила Трофимовича ведет работу по разоблачению агента британской разведки Синцова", - вспоминает Крутов. "И вот оперработники, глядя на происходящее на улицах, начали открыто спрашивать – мол, ради чего мы работаем? Но Михаил Трофимович не колебался. "Мы работаем на нашу страну. Мы ей присягали, и с тем, что в ней происходит, мы разберемся сами, но иностранцы здесь хозяйничать не должны", - уверенно ответил он. И четко нацелил подчиненных на решение задач. И хотя мы работали тогда, что называется, "на коленке" - малым составом, не имея нормальной техники, но знали, что делать, и делали это успешно", - добавляет ветеран.По словам Измоденова, разоблачение Синцова, руководившего одной из важнейших структур тогдашнего Миноборонпрома России, было "знаком качества", показавшим всему миру, что российская контрразведка по-прежнему способна дать по рукам любой зарубежной разведке."Именно целеустремленность Михаила Трофимовича и его сотрудников позволила реализовать это дело в кратчайший срок, причем в сложнейший период для органов безопасности. А тут – "агент его Величества" с документальными материалами, переданными английской спецслужбе. И результатом это работы было не только разоблачение агента, но и принятие мер по защите государственной тайны, в том числе разработки закона о государственной тайне", - подчеркнул Измоденов.Он рассказал, к чему могли привести имевшие тогда пробелы в российском законодательстве о гостайне."Осень 1992 года. 58 сотрудников одного из крупных наших предприятий в области ракетной техники готовились вылетать из Москвы на работу в Северную Корею. Им и их семьям там обещали всякие блага. И у них не было никаких запретов на выезд. Но вы понимаете, что это такое, когда столько секретоносителей разом уезжают из страны, и какая это находка для любого другого государства", - говорит Измоденов. "И здесь решающую роль сыграла решительность Михаила Трофимовича. Он приехал в Шереметьево и едва ли ни у трапа побеседовал с этими людьми. Михаил Трофимович нашел простые слова. Он сказал так: "Вы всю жизнь работали в интересах Родины, и вдруг вы становитесь объектом приобретения другой страны". И те люди остались. Это было высоко оценено российским руководством", - добавляет ветеран.Еще одной яркой победой Дедюхина и его коллег стал в середине 1990-х годов срыв провокации немецкой спецслужбы – "плутониевого" скандала."Та провокация была направлена на то, чтобы Запад мог бы сказать – Россия не может надежно следить за своими ядерными материалами, и в итоге установил бы контроль за нашим ядерным оружейным комплексом. Излишне говорить, что бы это значило с точки зрения суверенитета России - его бы просто не стало", - говорит Измоденов."Провокация заключалась в том, чтобы показать, что якобы из России вывезли оружейный плутоний. Но благодаря профессиональной, доказательной работе Михаила Трофимовича и его коллег сами немцы признали – нет, это не российский плутоний. В Германии это вызвало скандал на государственном уровне. Лица, причастные к той провокации, были наказаны", - отмечает он.Дедюхин в те сложные годы не уходил от решения острых вопросов и не пытался спрятаться за чьи-то спины, добавляет Измоденов. "Именно его честная профессиональная работа делала его востребованным и в годы перемен. У Михаила Трофимовича были прекрасные отношения с Управлением военной контрразведки, с которым мы в тесном контакте работали по защите новых видов вооружений", - отмечает Измоденов.Российский "ядерный щит" удалось сохранить во многом благодаря Дедюхину, сказал Андрей Крутов."Но мы можем прямо сказать: огромен его вклад и в создание уникальных видов вооружений, которые сейчас имеет наша страна, и о которых с гордостью говорил наш президент. Ведь все это было сделано не в одночасье, а закладывалось давно. И секретность этих разработок требовалось обеспечивать еще тогда, что и было сделано под руководством Михаила Трофимовича", - подчеркнул Крутов.Помощь мирному атомуУ Дедюхина были заслуги и перед российской атомной энергетикой. "Михаил Трофимович в 2004 году перешел на работу в компанию "Атомстройэкспорт", отвечающую за строительство атомных электростанций за границей", - рассказывает Измоденов. Как раз в это время с участием российских специалистов возводилась первая очередь Тяньваньской АЭС в Китае и АЭС "Куданкулам" в Индии."И сооружалась АЭС "Бушер" в Иране. А это была очень непростая задача, потому что США всячески пытались дискредитировать работу России на "Бушере". По версии Вашингтона, якобы тем самым наша страна оказывала содействие иранской ядерной программе. Так вот, Михаил Трофимович занимался защитой интересов России в этом проекте, и все потуги американцев были дезавуированы", - говорит Измоденов.По его словам, весь мир смотрел, сможет ли Россия построить АЭС "Бушер". "Смогла. Реализация этого проекта позволила нашей атомной промышленности восстановить компетенции, ослабшие после распада СССР, и затем развить свое присутствие в разных регионах мира. Посмотрите, как сейчас востребованы российские технологии мирного атома – и в Европе, и в Азии, в Африке, у "Росатома" же рекордное число проектов за рубежом. И основы этого признания закладывались при участии Михаила Дедюхина", - подчеркивает Измоденов.Закончив службу, Дедюхин стал членом Общественного совета при ФСБ, принимал активное участие в работе Ассоциации ветеранов контрразведки "Веткон", которой совсем недавно исполнился 21 год. И по инициативе "Веткона" телеканал "Звезда" снял документальный фильм о Дедюхине "На страже гостайны" и покажет его в своем эфире в день 75-летия контрразведчика."Михаилу Трофимовичу сейчас не пришлось бы стыдиться за своих учеников. Их опыт, полученный в совместной работе с ним, нынче особенно нужен. Мы же видим, насколько велик на Западе градус антироссийских настроений, который подогревается иностранными разведками, которые пытаются использовать для своих целей разные слои нашего населения, в том числе молодежь", - сказал Измоденов."Цели Запада прозаичны – добиться отказа нашей страны от защиты своих национальных интересов, от своей самостоятельности. Перефразирую Александра III, который говорил, что у России есть только два союзника - ее армия и флот. Можно смело добавить: и спецслужбы", - подытожил Измоденов.

https://ria.ru/20191220/1562648619.html

https://ria.ru/20210304/shpion-1600005945.html

https://ria.ru/20201203/razvedchiki-1587500704.html

https://ria.ru/20200419/1570239610.html

https://ria.ru/20200314/1568591689.html

https://ria.ru/20200308/1568303555.html

https://ria.ru/20210313/udk-1600726400.html

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