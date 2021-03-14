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Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря
Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря
Сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T17:57
2021-03-14T22:54
саудовская аравия
катар
в мире
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ДОХА, 14 мар — РИА Новости. Сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию, сообщил корреспондент РИА Новости.В пятницу вечером в регионе неожиданно установилась нетипичная для этого времени года удушающая жара, затем начался сильный ветер. Он поднял в воздух тучи песка и пыли, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров. Пыль и песок покрыли здания и машины, проникли в дома сквозь стыки в окнах.Песчаная буря принесла с собой холодный фронт. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.В эти выходные из-за погоды была снижена активность гражданской и военной авиации. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, из-за пыльной бури были отменены полеты ВВС Саудовской Аравии.В воскресенье погода в регионе начала улучшаться, но по-прежнему дует сильный шквалистый ветер.
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4.7
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353
60
Сильнейшая песчаная буря в Персидском заливе
Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию. В пятницу, 12 марта, началась удушающая жара. Позже сильный ветер стал поднимать тучи песка и пыли, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров.
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60
саудовская аравия, катар, в мире

Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря

17:57 14.03.2021 (обновлено: 22:54 14.03.2021)
 
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ДОХА, 14 мар — РИА Новости. Сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию, сообщил корреспондент РИА Новости.
В пятницу вечером в регионе неожиданно установилась нетипичная для этого времени года удушающая жара, затем начался сильный ветер. Он поднял в воздух тучи песка и пыли, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров. Пыль и песок покрыли здания и машины, проникли в дома сквозь стыки в окнах.
Песчаная буря принесла с собой холодный фронт. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.
В эти выходные из-за погоды была снижена активность гражданской и военной авиации. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, из-за пыльной бури были отменены полеты ВВС Саудовской Аравии.
В воскресенье погода в регионе начала улучшаться, но по-прежнему дует сильный шквалистый ветер.
 
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