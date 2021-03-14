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Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря

Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря

Сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:57

2021-03-14T17:57

2021-03-14T22:54

саудовская аравия

катар

в мире

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ДОХА, 14 мар — РИА Новости. Сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию, сообщил корреспондент РИА Новости.В пятницу вечером в регионе неожиданно установилась нетипичная для этого времени года удушающая жара, затем начался сильный ветер. Он поднял в воздух тучи песка и пыли, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров. Пыль и песок покрыли здания и машины, проникли в дома сквозь стыки в окнах.Песчаная буря принесла с собой холодный фронт. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.В эти выходные из-за погоды была снижена активность гражданской и военной авиации. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, из-за пыльной бури были отменены полеты ВВС Саудовской Аравии.В воскресенье погода в регионе начала улучшаться, но по-прежнему дует сильный шквалистый ветер.

саудовская аравия

катар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сильнейшая песчаная буря в Персидском заливе Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию. В пятницу, 12 марта, началась удушающая жара. Позже сильный ветер стал поднимать тучи песка и пыли, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров. 2021-03-14T17:57 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, катар, в мире