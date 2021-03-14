https://ria.ru/20210314/blokirovka-1601144826.html
В Омане заблокировали Clubhouse, сообщили СМИ
В Омане заблокировали Clubhouse, сообщили СМИ
Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране, сообщает агентство WAF. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:27
2021-03-14T14:27
2021-03-14T14:27
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КАИР, 14 мар – РИА Новости. Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране, сообщает агентство WAF."Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане", - приводит агентство ответ клиентской службы Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).Агентство отмечает, что в Омане запрещены приложения для общения по интернету с помощью зашифрованных каналов (VoIP), однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции были приняты некоторые послабления, чтобы обеспечить работу государственных учреждений.Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Приложение было запущено в 2020 году, при этом особую популярность в российском сегменте интернета приобрело почти год спустя, в феврале текущего года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, для начала пользования возможностями соцсети необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html
https://ria.ru/20210302/clubhouse-1599576807.html
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clubhouse, apple ios, оман, технологии, в мире