ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле беспилотника ОБСЕ
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики обвинила украинских силовиков в обстреле беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила ВС Украины в охоте на беспилотники СММ ОБСЕ в Донбассе.
13 марта, 08:00Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
"С целью недопущения обнаружения военной техники в жилом массиве населенного пункта Троицкое командир 59-й бригады (ВС Украины - ред.) Шаповалов (Геннадий Шаповалов - ред.) отдал приказ препятствовать работе беспилотников СММ ОБСЕ в данном районе, в результате чего в направлении БПЛА миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады, что не позволило наблюдателям зафиксировать нарушения противника", - заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Он уточнил, что в нарушение дополнительных мер по перемирию Киев продолжает размещать вооружение и военную технику в подконтрольных населенных пунктах.
12 марта, 08:00Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.