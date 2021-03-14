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Белозерцева огорчили сообщения о покупке его портретов в пензенской школе
Белозерцева огорчили сообщения о покупке его портретов в пензенской школе
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников школы в Пензе к покупке портретов главы региона. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:01
2021-03-14T23:01
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пензенская область
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников школы в Пензе к покупке портретов главы региона.Ранее издание "7х7" со ссылкой на родителей школьников сообщило, что классные руководители и члены родительских комитетов в школе №78 в Пензе в преддверии ежегодной конференции работников образования, которая прошла 11 марта, попросили родителей "срочно купить" портреты президента и губернатора, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, чтобы повесить в школьных кабинетах.Глава региона заранее извинился перед родителями школьников.Белозерцев в 2019 году потребовал от муниципальных властей исключить поборы с родителей учеников на нужды школы, указав, что для людей со скромным достатком подобные сборы средств являются огромной проблемой. По словам губернатора, в основном эта проблема характерна для Пензы, в районах области такое происходит редко. Тогда же глава региона потребовал от подчиненных проверять каждую жалобу родителей о поборах в школах и в случае подтверждения увольнять директоров этих учебных заведений.
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россия, иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество

Белозерцева огорчили сообщения о покупке его портретов в пензенской школе

23:01 14.03.2021
 
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : Правительство Пензенской области
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников школы в Пензе к покупке портретов главы региона.
Ранее издание "7х7" со ссылкой на родителей школьников сообщило, что классные руководители и члены родительских комитетов в школе №78 в Пензе в преддверии ежегодной конференции работников образования, которая прошла 11 марта, попросили родителей "срочно купить" портреты президента и губернатора, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, чтобы повесить в школьных кабинетах.
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"Прочитал новость о том, что в 78-й пензенской школе родителям кто-то велел покупать мои портреты. Очень огорчен. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении "уважения" к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю. Поручаю министру образования Пензенской области провести в школе служебную проверку, выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности", - приводит слова Белозерцева его пресс-секретарь Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

Глава региона заранее извинился перед родителями школьников.
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"Со своей стороны, если информация подтвердится, хочу заранее принести извинения родителям учеников. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать… Если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать", - отметил Белозерцев.

Белозерцев в 2019 году потребовал от муниципальных властей исключить поборы с родителей учеников на нужды школы, указав, что для людей со скромным достатком подобные сборы средств являются огромной проблемой. По словам губернатора, в основном эта проблема характерна для Пензы, в районах области такое происходит редко. Тогда же глава региона потребовал от подчиненных проверять каждую жалобу родителей о поборах в школах и в случае подтверждения увольнять директоров этих учебных заведений.
 
РоссияИван БелозерцевПензаПензенская областьОбщество
 
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