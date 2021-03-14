https://ria.ru/20210314/belozertsev-1601180855.html

Белозерцева огорчили сообщения о покупке его портретов в пензенской школе

Белозерцева огорчили сообщения о покупке его портретов в пензенской школе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников школы в Пензе к покупке портретов главы региона. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T23:01

2021-03-14T23:01

2021-03-14T23:01

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иван белозерцев

пенза

пензенская область

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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников школы в Пензе к покупке портретов главы региона.Ранее издание "7х7" со ссылкой на родителей школьников сообщило, что классные руководители и члены родительских комитетов в школе №78 в Пензе в преддверии ежегодной конференции работников образования, которая прошла 11 марта, попросили родителей "срочно купить" портреты президента и губернатора, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, чтобы повесить в школьных кабинетах.Глава региона заранее извинился перед родителями школьников.Белозерцев в 2019 году потребовал от муниципальных властей исключить поборы с родителей учеников на нужды школы, указав, что для людей со скромным достатком подобные сборы средств являются огромной проблемой. По словам губернатора, в основном эта проблема характерна для Пензы, в районах области такое происходит редко. Тогда же глава региона потребовал от подчиненных проверять каждую жалобу родителей о поборах в школах и в случае подтверждения увольнять директоров этих учебных заведений.

https://ria.ru/20210225/metro-1598931717.html

https://ria.ru/20201210/apparat-1588596836.html

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россия, иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество