https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html
Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля
Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля
Автоэксперты в беседе с газетой "Известия" поделились советами, как получить скидку при покупке новой машины. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T17:15
2021-03-14T17:15
2021-03-14T18:25
антон шапарин
россия
авто
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Автоэксперты в беседе с газетой "Известия" поделились советами, как получить скидку при покупке новой машины. Антон Шапарин, вице-президент Национального союза автомобилистов рассказал, что самое выгодное время для приобретения автомобиля — ноябрь-декабрь. По его мнению, в этот период дилеры стараются распродать имеющиеся у них машины перед обновлением модельного ряда. Шапарин рекомендует совершить покупку именно под конец месяца, так как у автосалонов в это время закрытие отчетного периода и они готовы продать машины даже со скидкой для улучшения отчетности. При этом эксперт предупредил, что непосредственно сейчас сэкономить на покупке машины не удастся."На рынке дефицит автомобилей по целому ряду моделей, нужно дождаться, пока он будет восполнен. Пока что ряд ходовых моделей, наоборот, продают дороже рекомендованной розничной цены", — сказал Шапарин.Схожее мнение озвучил и генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Денис Петрунин. По его мнению, сегодня у дилеров есть база контрактов на несколько месяцев вперед по большинству брендов, и затоваривания складов весной не будет, поэтому ожидать масштабных скидок и акций не стоит. Шапарин также напомнил, что скидку от десяти до 25 процентов от стоимости машины можно получить и благодаря государственным программам "Первый автомобиль" или "Авто для семьи".
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антон шапарин, россия, авто
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Автоэксперты в беседе с газетой "Известия"
поделились советами, как получить скидку при покупке новой машины
.
Антон Шапарин
, вице-президент Национального союза автомобилистов рассказал, что самое выгодное время для приобретения автомобиля — ноябрь-декабрь. По его мнению, в этот период дилеры стараются распродать имеющиеся у них машины перед обновлением модельного ряда.
Шапарин рекомендует совершить покупку именно под конец месяца, так как у автосалонов в это время закрытие отчетного периода и они готовы продать машины даже со скидкой для улучшения отчетности.
"Если по какой-то модели план не выполнен — а такое часто бывает с нишевыми авто, — они очень заинтересованы в продаже", — объяснил он.
При этом эксперт предупредил, что непосредственно сейчас сэкономить на покупке машины не удастся.
"На рынке дефицит автомобилей по целому ряду моделей, нужно дождаться, пока он будет восполнен. Пока что ряд ходовых моделей, наоборот, продают дороже рекомендованной розничной цены", — сказал Шапарин.
Схожее мнение озвучил и генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Денис Петрунин. По его мнению, сегодня у дилеров есть база контрактов на несколько месяцев вперед по большинству брендов, и затоваривания складов весной не будет, поэтому ожидать масштабных скидок и акций не стоит.
Шапарин также напомнил, что скидку от десяти до 25 процентов от стоимости машины можно получить и благодаря государственным программам "Первый автомобиль" или "Авто для семьи".