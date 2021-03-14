Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/avto-1601120310.html
"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями
"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями
Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T07:08
2021-03-14T12:06
россия
уаз (автомобиль)
авто
уаз hunter
ульяновский автомобильный завод (уаз)
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Для суровых людей": в Болгарии восхитились российскими автомобилями
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598797459_0:3:1840:1038_1920x0_80_0_0_d1de393a8915ff6a7a7d9fc2bab06ad2.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ.Издание опубликовало материал о моделях "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил их популярность "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля. "Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных джипов. Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель."Если кто-то все еще их покупает, должен быть кто-то, кто будет их продавать. Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую тойоту", — высказался комментатор."УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и так далее. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики", — отметил еще один пользователь.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210120/niva-1593773146.html
https://ria.ru/20210108/moto-1592293048.html
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598797459_227:0:1614:1040_1920x0_80_0_0_37ddb43aecbdf21389e4fa49e617df29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, уаз (автомобиль), авто, уаз hunter, ульяновский автомобильный завод (уаз), болгария, в мире

"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями

07:08 14.03.2021 (обновлено: 12:06 14.03.2021)
 
© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ СГР
Автомобиль УАЗ СГР - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : УАЗ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ.
Издание опубликовало материал о моделях "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил их популярность "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".
Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля.

"Это джип для суровых условий и суровых людей, не для гендеров, катающихся по асфальтированным дорогам в Альпах", — написал один из пользователей.

"Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных джипов. Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель.
Новое поколение российского внедорожника Lada Niva - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 07:41
Немецкий журнал оценил новое поколение Lada Niva
"Если кто-то все еще их покупает, должен быть кто-то, кто будет их продавать. Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую тойоту", — высказался комментатор.

"Да потому что такие тачки заведутся и поедут, даже если атомная война, вот почему!" — добавил другой.

"УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и так далее. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики", — отметил еще один пользователь.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Мотоцикл Урал - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 05:15
В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
 
РоссияУАЗ (автомобиль)АвтоУАЗ HunterУльяновский автомобильный завод (УАЗ)БолгарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния