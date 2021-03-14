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"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями
"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями
Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T07:08
2021-03-14T07:08
2021-03-14T12:06
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уаз (автомобиль)
авто
уаз hunter
ульяновский автомобильный завод (уаз)
болгария
в мире
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"Для суровых людей": в Болгарии восхитились российскими автомобилями
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ.Издание опубликовало материал о моделях "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил их популярность "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля. "Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных джипов. Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель."Если кто-то все еще их покупает, должен быть кто-то, кто будет их продавать. Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую тойоту", — высказался комментатор."УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и так далее. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики", — отметил еще один пользователь.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уаз (автомобиль), авто, уаз hunter, ульяновский автомобильный завод (уаз), болгария, в мире
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Читатели болгарского портала "Факти
" высоко оценили российские автомобили УАЗ
.
Издание опубликовало материал о моделях "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил их популярность "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".
Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля.
"Это джип для суровых условий и суровых людей, не для гендеров, катающихся по асфальтированным дорогам в Альпах", — написал один из пользователей.
"Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных джипов. Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель.
"Если кто-то все еще их покупает, должен быть кто-то, кто будет их продавать. Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую тойоту", — высказался комментатор.
"Да потому что такие тачки заведутся и поедут, даже если атомная война, вот почему!" — добавил другой.
"УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и так далее. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики", — отметил еще один пользователь.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>