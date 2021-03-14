https://ria.ru/20210314/avto-1601120310.html

"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями

"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями

Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T07:08

2021-03-14T07:08

2021-03-14T12:06

россия

уаз (автомобиль)

авто

уаз hunter

ульяновский автомобильный завод (уаз)

болгария

в мире

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"Для суровых людей": в Болгарии восхитились российскими автомобилями

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ.Издание опубликовало материал о моделях "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил их популярность "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля. "Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных джипов. Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель."Если кто-то все еще их покупает, должен быть кто-то, кто будет их продавать. Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую тойоту", — высказался комментатор."УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и так далее. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики", — отметил еще один пользователь.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210120/niva-1593773146.html

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болгария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уаз (автомобиль), авто, уаз hunter, ульяновский автомобильный завод (уаз), болгария, в мире