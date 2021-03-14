https://ria.ru/20210314/avariya-1601146992.html

В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом

В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом

Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с большегрузом на автодороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T14:54

2021-03-14T14:54

2021-03-14T14:54

нюрба

происшествия

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ЯКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с большегрузом на автодороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике.По данным управления, сообщение об аварии поступило в воскресенье около 10.00 часов (местного времени).На 791-м километре автодороги "Вилюй" водитель большегруза, следовавший из города Нюрба в сторону села Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь в нужном направлении. Со слов водителя, он включил аварийную сигнализацию. В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiacе.Отмечается, что по счастливой случайности невредимыми остались только самые маленькие пассажиры. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, находились в специальных удерживающих устройствах.Установлено, что водитель микроавтобуса ездил с правами, срок действия которых истек в 2007 году, также он не имел лицензии на пассажирские перевозки. В свою очередь, водитель большегруза на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20210313/zelenograd-1601086070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/dtp-1600881954.html

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нюрба, происшествия