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В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом
В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом
Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с большегрузом на автодороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:54
2021-03-14T14:54
нюрба
происшествия
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ЯКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с большегрузом на автодороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике.По данным управления, сообщение об аварии поступило в воскресенье около 10.00 часов (местного времени).На 791-м километре автодороги "Вилюй" водитель большегруза, следовавший из города Нюрба в сторону села Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь в нужном направлении. Со слов водителя, он включил аварийную сигнализацию. В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiacе.Отмечается, что по счастливой случайности невредимыми остались только самые маленькие пассажиры. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, находились в специальных удерживающих устройствах.Установлено, что водитель микроавтобуса ездил с правами, срок действия которых истек в 2007 году, также он не имел лицензии на пассажирские перевозки. В свою очередь, водитель большегруза на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.
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нюрба, происшествия

В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом

14:54 14.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с большегрузом на автодороге "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике.
По данным управления, сообщение об аварии поступило в воскресенье около 10.00 часов (местного времени).
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В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб
На 791-м километре автодороги "Вилюй" водитель большегруза, следовавший из города Нюрба в сторону села Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь в нужном направлении. Со слов водителя, он включил аварийную сигнализацию. В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiacе.
"За рулем микроавтобуса находился водитель 1967 г. р., а в салоне — девять пассажиров, в том числе двое детей 2017 и 2020 г. р. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили восемь человек — семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Последний в тяжелом состоянии находится в реанимации", - рассказали в пресс-службе.
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Верное решение: Володин об эффекте от ужесточения наказания за ДТП
Отмечается, что по счастливой случайности невредимыми остались только самые маленькие пассажиры. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, находились в специальных удерживающих устройствах.
Установлено, что водитель микроавтобуса ездил с правами, срок действия которых истек в 2007 году, также он не имел лицензии на пассажирские перевозки. В свою очередь, водитель большегруза на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.
 
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