https://ria.ru/20210314/ataka-1601162511.html

В ДНР заявили о предотвращении атаки беспилотника на юге республики

В ДНР заявили о предотвращении атаки беспилотника на юге республики

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратили атаку беспилотника ВСУ, сообщил представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:50

2021-03-14T17:50

2021-03-14T18:38

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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратили атаку беспилотника ВСУ, сообщил представитель Народной милиции ДНР.Как ранее заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе поселка Ленинское на юге республики.В Донбассе с 27 июля 2020 года полностью запрещено ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также стороны конфликта не могут использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Исключение сделано для дронов миссии ОБСЕ.

https://ria.ru/20210313/conflict-1601104282.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире