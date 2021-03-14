В ДНР заявили о предотвращении атаки беспилотника на юге республики
17:50 14.03.2021 (обновлено: 18:38 14.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области
ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратили атаку беспилотника ВСУ, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
"Украинские боевики намеревались сбросить взрывное устройство на наши позиции, однако умелыми действиями расчета станции радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н", разработанной нашими специалистами, созданы помехи каналам управления и навигации БЛА, в результате чего взрывное устройство сброшено вдалеке от наших позиций", — рассказали в ведомстве.
Как ранее заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе поселка Ленинское на юге республики.
В Донбассе с 27 июля 2020 года полностью запрещено ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также стороны конфликта не могут использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Исключение сделано для дронов миссии ОБСЕ.