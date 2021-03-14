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https://ria.ru/20210314/astrazeneca-1601179933.html
AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины после случаев тромбоза
AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины после случаев тромбоза
Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T22:39
2021-03-14T23:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".В AstraZeneca также заявили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет. Согласно заявлению компании, на данный момент в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано всего 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. Кроме того, во время клинических испытаний количество случаев образования тромбов было ниже в группе, которая получила вакцину.Как отмечают представители компании, ни у одной партии вакцины, используемой в Европе и в остальном мире, нет проблем с качеством. Также сообщается, что AstraZeneca проводила и проводит дополнительные тестирования на регулярной основе, все тесты соответствуют строгим критериям качества, а данные передаются регулирующим органам в каждой стране, где обязательно проводится независимая проверка до того, как партия вакцины будет одобрена к применению.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия.
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601143686.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, в мире

AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины после случаев тромбоза

22:39 14.03.2021 (обновлено: 23:35 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".

"Около 17 миллионов человек в странах ЕС и Великобритании получили нашу вакцину, и количество зарегистрированных случаев образования тромбов ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом", - заявила заведующая медицинским отделом компании Энн Тейлор.

В AstraZeneca также заявили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет. Согласно заявлению компании, на данный момент в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано всего 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. Кроме того, во время клинических испытаний количество случаев образования тромбов было ниже в группе, которая получила вакцину.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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Как отмечают представители компании, ни у одной партии вакцины, используемой в Европе и в остальном мире, нет проблем с качеством. Также сообщается, что AstraZeneca проводила и проводит дополнительные тестирования на регулярной основе, все тесты соответствуют строгим критериям качества, а данные передаются регулирующим органам в каждой стране, где обязательно проводится независимая проверка до того, как партия вакцины будет одобрена к применению.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия.
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