https://ria.ru/20210314/astrazeneca-1601179933.html

AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины после случаев тромбоза

AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины после случаев тромбоза

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T22:39

2021-03-14T22:39

2021-03-14T23:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".В AstraZeneca также заявили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет. Согласно заявлению компании, на данный момент в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано всего 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. Кроме того, во время клинических испытаний количество случаев образования тромбов было ниже в группе, которая получила вакцину.Как отмечают представители компании, ни у одной партии вакцины, используемой в Европе и в остальном мире, нет проблем с качеством. Также сообщается, что AstraZeneca проводила и проводит дополнительные тестирования на регулярной основе, все тесты соответствуют строгим критериям качества, а данные передаются регулирующим органам в каждой стране, где обязательно проводится независимая проверка до того, как партия вакцины будет одобрена к применению.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия.

https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601143686.html

https://ria.ru/20210313/astrazeneca-1601038527.html

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коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, в мире