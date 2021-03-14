AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины после случаев тромбоза
22:39 14.03.2021 (обновлено: 23:35 14.03.2021)
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".
"Около 17 миллионов человек в странах ЕС и Великобритании получили нашу вакцину, и количество зарегистрированных случаев образования тромбов ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом", - заявила заведующая медицинским отделом компании Энн Тейлор.
В AstraZeneca также заявили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет. Согласно заявлению компании, на данный момент в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано всего 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. Кроме того, во время клинических испытаний количество случаев образования тромбов было ниже в группе, которая получила вакцину.
Как отмечают представители компании, ни у одной партии вакцины, используемой в Европе и в остальном мире, нет проблем с качеством. Также сообщается, что AstraZeneca проводила и проводит дополнительные тестирования на регулярной основе, все тесты соответствуют строгим критериям качества, а данные передаются регулирующим органам в каждой стране, где обязательно проводится независимая проверка до того, как партия вакцины будет одобрена к применению.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия.