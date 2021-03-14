https://ria.ru/20210314/astrazeneca-1601151119.html

Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию снизят на 40 процентов

Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию снизят на 40 процентов

Поставки в Чехию вакцины AstraZeneca будут снижены на ближайший период на 40%, сообщил в воскресенье минздрав со ссылкой на информацию от производителей... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T15:38

2021-03-14T15:38

2021-03-14T15:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросовет

шарль мишель

андрей бабиш

astrazeneca

евросоюз

латвия

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ПРАГА, 14 мар – РИА Новости. Поставки в Чехию вакцины AstraZeneca будут снижены на ближайший период на 40%, сообщил в воскресенье минздрав со ссылкой на информацию от производителей вакцины.Ранее производители данной вакцины сообщили, что ее поставки в целом для стран Евросоюза на ближайший период будут снижены на 73%.В пятницу о снижении поставок вакцины AstraZeneca в Чехию и другие страны ЕС сообщила представитель производителя Ярмила Долечкова."Несмотря на стремление ускорить производство вакцин против коронавируса для стран ЕС, к сожалению, происходит сокращение запланированного объема поставок. Ограничение экспорта повлияет на поставки в первом квартале, а также во втором квартале этого года", - сообщила Долечкова.В субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил журналистам, что он, а также главы кабинетов министров Австрии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо руководителям Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю, в котором заявили, что поставки вакцин фармацевтическими компаниями членам ЕС "осуществляются не на равной основе".По мнению Бабиша, пока поставки вакцин не будут достаточными для вакцинации 70% взрослого населения стран ЕС, они должны распределяться пропорционально количеству населения, а все дополнительные заказы должны исполняться во второй половине 2021 года. Чешский премьер при этом напомнил, что, согласно ранее одобренным планам стран-членов ЕС, вакцинация 70% населения должна быть выполнена в июне этого года.

https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601103106.html

https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601143686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, андрей бабиш, astrazeneca , евросоюз, латвия, чехия, австрия, в мире