Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию снизят на 40 процентов
ПРАГА, 14 мар – РИА Новости. Поставки в Чехию вакцины AstraZeneca будут снижены на ближайший период на 40%, сообщил в воскресенье минздрав со ссылкой на информацию от производителей вакцины.
Ранее производители данной вакцины сообщили, что ее поставки в целом для стран Евросоюза на ближайший период будут снижены на 73%.
"Есть первые результаты переговоров с производителями вакцины AstraZeneca. Согласно их информации, на ближайший период поставки вакцины в Чехию будут снижены на 40%. В частности, в течение наступающей недели будет получено 9,6 тысячи доз вакцины вместо 16,8 тысяч, в период с 22 по 28 марта – 10,8 тысячи вместо 88 тысяч. В конце марта будет получено 99,8 тысячи доз вакцины", - говорится в сообщении.
В пятницу о снижении поставок вакцины AstraZeneca в Чехию и другие страны ЕС сообщила представитель производителя Ярмила Долечкова.
"Несмотря на стремление ускорить производство вакцин против коронавируса для стран ЕС, к сожалению, происходит сокращение запланированного объема поставок. Ограничение экспорта повлияет на поставки в первом квартале, а также во втором квартале этого года", - сообщила Долечкова.
В субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил журналистам, что он, а также главы кабинетов министров Австрии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо руководителям Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю, в котором заявили, что поставки вакцин фармацевтическими компаниями членам ЕС "осуществляются не на равной основе".
По мнению Бабиша, пока поставки вакцин не будут достаточными для вакцинации 70% взрослого населения стран ЕС, они должны распределяться пропорционально количеству населения, а все дополнительные заказы должны исполняться во второй половине 2021 года. Чешский премьер при этом напомнил, что, согласно ранее одобренным планам стран-членов ЕС, вакцинация 70% населения должна быть выполнена в июне этого года.