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Медики рассказали, что нельзя делать при боли в желудке
Медики рассказали, что нельзя делать при боли в желудке
Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке. Об этом пишет 20 minutos. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:22
2021-03-13T17:02
ирина бережная
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке. Об этом пишет 20 minutos. Специалисты Национальной медицинской библиотеки США рекомендуют для ослабления болевого синдрома отказаться от приема твердой, жареной и жирной пищи.Кроме того, эксперты советуют избегать употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов.Медики также призывают не принимать какие-либо лекарства до консультации со специалистом и постановки точного диагноза.Для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов. В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, что переедание может стать причиной хирургического вмешательства, так как оно приводит к растягиванию желудка и еще большему употреблению пищи.
https://ria.ru/20200901/stress-1576569775.html
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ирина бережная, сша, общество

Медики рассказали, что нельзя делать при боли в желудке

16:22 13.03.2021 (обновлено: 17:02 13.03.2021)
 
© Depositphotos / Krakenimages.comЖенщина с расстройством желудка
Женщина с расстройством желудка - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Depositphotos / Krakenimages.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке. Об этом пишет 20 minutos.
Специалисты Национальной медицинской библиотеки США рекомендуют для ослабления болевого синдрома отказаться от приема твердой, жареной и жирной пищи.
Кроме того, эксперты советуют избегать употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов.
Медики также призывают не принимать какие-либо лекарства до консультации со специалистом и постановки точного диагноза.
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Для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов.
В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.
Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, что переедание может стать причиной хирургического вмешательства, так как оно приводит к растягиванию желудка и еще большему употреблению пищи.
 
Ирина БережнаяСШАОбщество
 
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