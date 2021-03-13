https://ria.ru/20210313/zheludok-1601083956.html
Медики рассказали, что нельзя делать при боли в желудке
Медики рассказали, что нельзя делать при боли в желудке
Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке. Об этом пишет 20 minutos. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:22
2021-03-13T16:22
2021-03-13T17:02
ирина бережная
сша
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке. Об этом пишет 20 minutos. Специалисты Национальной медицинской библиотеки США рекомендуют для ослабления болевого синдрома отказаться от приема твердой, жареной и жирной пищи.Кроме того, эксперты советуют избегать употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов.Медики также призывают не принимать какие-либо лекарства до консультации со специалистом и постановки точного диагноза.Для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов. В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, что переедание может стать причиной хирургического вмешательства, так как оно приводит к растягиванию желудка и еще большему употреблению пищи.
https://ria.ru/20200901/stress-1576569775.html
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РИА Новости
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ирина бережная, сша, общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке. Об этом пишет 20 minutos.
Специалисты Национальной медицинской библиотеки США
рекомендуют для ослабления болевого синдрома отказаться от приема твердой, жареной и жирной пищи.
Кроме того, эксперты советуют избегать употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов.
Медики также призывают не принимать какие-либо лекарства до консультации со специалистом и постановки точного диагноза.
Для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов.
В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.
Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная
рассказала, что переедание может стать причиной хирургического вмешательства, так как оно приводит к растягиванию желудка и еще большему употреблению пищи.