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WSJ: суд в США временно снял запрет на инвестиции в Xiaomi
WSJ: суд в США временно снял запрет на инвестиции в Xiaomi
Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T09:24
2021-03-13T09:24
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi, сообщает газета Wall Street Journal.Издание отмечает, что федеральный судья Рудольф Контрерас, объявляя вердикт, поставил под сомнение решение Пентагона в январе о внесении Xiaomi в черный список из-за связей с китайскими военными. Судья заявил, что убедительно продемонстрировать такие связи в поданных ранее в суд документах не удалось.Администрация США в январе включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
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xiaomi inc, китай, сша, технологии, в мире

WSJ: суд в США временно снял запрет на инвестиции в Xiaomi

09:24 13.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi, сообщает газета Wall Street Journal.
Издание отмечает, что федеральный судья Рудольф Контрерас, объявляя вердикт, поставил под сомнение решение Пентагона в январе о внесении Xiaomi в черный список из-за связей с китайскими военными. Судья заявил, что убедительно продемонстрировать такие связи в поданных ранее в суд документах не удалось.
"Xiaomi является публичной компанией, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется ее независимым советом и владельцами контрольных пакетов акций, и фактически не находится под контролем или не связана с другими (организациями - ред.), находящимися в собственности или под контролем КНР или ее служб безопасности", - заявил Контрерас.
Администрация США в январе включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.
Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
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