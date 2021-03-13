WSJ: суд в США временно снял запрет на инвестиции в Xiaomi
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi, сообщает газета Wall Street Journal.
Издание отмечает, что федеральный судья Рудольф Контрерас, объявляя вердикт, поставил под сомнение решение Пентагона в январе о внесении Xiaomi в черный список из-за связей с китайскими военными. Судья заявил, что убедительно продемонстрировать такие связи в поданных ранее в суд документах не удалось.
"Xiaomi является публичной компанией, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется ее независимым советом и владельцами контрольных пакетов акций, и фактически не находится под контролем или не связана с другими (организациями - ред.), находящимися в собственности или под контролем КНР или ее служб безопасности", - заявил Контрерас.
Администрация США в январе включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.
Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
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