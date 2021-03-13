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WSJ: суд в США временно снял запрет на инвестиции в Xiaomi

WSJ: суд в США временно снял запрет на инвестиции в Xiaomi

Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T09:24

2021-03-13T09:24

2021-03-13T09:24

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi, сообщает газета Wall Street Journal.Издание отмечает, что федеральный судья Рудольф Контрерас, объявляя вердикт, поставил под сомнение решение Пентагона в январе о внесении Xiaomi в черный список из-за связей с китайскими военными. Судья заявил, что убедительно продемонстрировать такие связи в поданных ранее в суд документах не удалось.Администрация США в январе включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.

https://ria.ru/20210227/sdelka-1599124078.html

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xiaomi inc, китай, сша, технологии, в мире