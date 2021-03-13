https://ria.ru/20210313/zaderzhaniya-1601077768.html

На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек

На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек

В ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями на Измайловском шоссе доставлено около 200 человек, идет проверка, сообщается на сайте РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:40

2021-03-13T15:40

2021-03-13T19:20

марина литвинович

владимир кара-мурза-младший

илья яшин

москва

россия

гумвд

происшествия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями на Измайловском шоссе доставлено около 200 человек, идет проверка, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.Отмечается, что в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемических норм.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза — младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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москва

россия

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марина литвинович, владимир кара-мурза-младший, илья яшин, москва, россия, гумвд, происшествия