На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
15:40 13.03.2021 (обновлено: 19:20 13.03.2021)
© РИА НовостиЗадержания на форуме муниципальных депутатов в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями на Измайловском шоссе доставлено около 200 человек, идет проверка, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемических норм.
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"Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлены около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", — говорится в сообщении.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться опытом.
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Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза — младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.